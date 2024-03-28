Instagram'dan yeni özellik

Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.
Mobil geliştirici ve genellikle Instagram sızıntıları yapan Alessandro Plauzzi, platformun yeni bir özelliği test ettiğini açıkladı.
Paluzzi'ye göre, Instagram'ın arkadaşlarınızla paylaştığınız Reels videoları üzerinden yola çıkarak (Blend) karıştırma seçeneği oluşturacağı ve bu algoritmaya bağlı Reels önerilerinde bulunacağı kaydedildi.
Bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil ancak Instagram'ın test ettiği aktarıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.