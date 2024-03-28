Türkiye çöl tozu etkisinde: "Maske takmadan çıkmayın"

Türkiye, Kuzey Afrika'dan taşınan çöl tozunun etkisi altına girdi.

Çöl tozları, özellikle akciğer hastalıkları başta olmak üzere kronik hastalıkları olanları olumsuz etkiliyor.

Çocuklar, hamileler ve ileri yaştakiler çöl tozundan daha fazla etkilenirken Türk Toraks Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Aykaç, hem içerisinde sanayi artıkları hem bakteriyel artıklarla birlikte insanların solunumla akciğerinin en küçük noktalarına kadar bu çöl tozlarını alabileceğini dile getirdi.

MASKE UYARISI

Kronik hastalıkları olanların bu süreçte mümkün olduğu kadar dışarı çıkmamaları konusunda uyaran Aykaç, "Toz koruyucu maskeler dediğimiz n95ler ya da bu maskeler yoksa ıslak bir bezi ağzına ve burnuna kapatarak solumayı öneriyoruz." dedi.

Çöl tozlarının etkisinin 3 hafta sürmesi bekleniyor.

Kaynak: NTV