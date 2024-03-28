Kartepe'ye Çerkes Müzesi geliyor

Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman’ın seçim vaatleri arasında yer alan Çerkes Müzesi’nde son çalışmalar tamamlanıyor. Uzuntarla Mahallesi’nde yapımına başlanan müze de tarihi eserlerin montaj çalışmasının da sonuna gelindi.
KARTEPE ÇERKES MÜZESİNDE SON DOKUNUŞLAR
Çerkes tarihini anlatan eserleri yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Çerkes Müzemize son dokunuşlar. Bizim için çok özel bir projenin daha sonuna gelmek üzereyiz. Kartepe’mizin turizm destinasyonlarına bir yenisini daha katacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kartepe’mizin 2’inci müzesini çok yakında ziyarete açacağız” açıklamasında bulundu.
TOPLAM 337 METRE KARE
Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projelendirilen Çerkes Müzesi kapalı 200 metrekare, toplam 337 metrekare alandan oluşuyor. Bina içerisinde depo, atölyenin yanı sıra bay-bayan ve engelli WC’si yer alıyor.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.