Karamürselli Çiftçilere Gübre Desteği

Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler Karamürsel Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde Perşembe ve Cuma günü başvuruları alacak. Meyve ve sebze yetiştiriciliği için Organomineral gübre desteği, 20.000 bin paket, 500 ton, 8.20.0+kükürt gübresi desteğinden yaklaşık 3400 kişi yararlanacak. Çiftçiler, Karamürsel Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne mesai saatleri içerisinde ÇKS belgeleri ile gelerek destek alabilecek.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.