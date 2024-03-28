Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

Çiftçi, “Emin adımlarla Çayırova Yüzyılı’nı inşa edeceğiz”

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, dün Çayırova Sinoplular Derneği’ne gitti. Yoğun ilgi alakadan dolayı dernek lokaline sığmayan kalabalığa, dernek önünde hitap eden Çiftçi, Sinoplu hemşehrilerine desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Çiftçi, “Emin adımlarla Çayırova Yüzyılı’nı inşa edeceğiz” mask
Çiftçi, “Emin adımlarla Çayırova Yüzyılı’nı inşa edeceğiz”
Çiftçi, “Emin adımlarla Çayırova Yüzyılı’nı inşa edeceğiz”
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

31 Mart Yerel Seçimleri’ne 5 günden az bir süre kala, ziyaretlerine ve çalışmalarına ara vermeden devam eden Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, dün Çayırova Sinoplular Derneği’ne konuk oldu. Dernek önüne kortejle gelen Cumhur İttifakı heyeti; meşale, konfeti ve tezahüratlar eşliğinde dernek önüne gitti. Yoğun katılımdan dolayı dernek lokaline sığmayan Çayırovalılar, dernek önünde kendileri için hazırlanan alanda Çiftçi’yi dinledi. Dernek önünde Çayırova Sinoplular Derneği Başkanı Muammer Aydın ve yönetimi tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Çiftçi’ye günün anısına atkı da hediye edildi. Programa Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, MHP Çayırova İlçe Başkanı İsmail Akkuş, AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Ermiş Göksu, Önceki Dönem Çayırova Belediye Başkanı Ziyaettin Akbaş, meclis üyesi adayları ve çok sayıda Çayırovalı katılım gösterdi.

Çiftçi, “Emin adımlarla Çayırova Yüzyılı’nı inşa edeceğiz”

“ÇOCUKLARIMIZI GELECEĞE HAZIRLAYACAĞIZ”

Akkuş ve Sarıdede’nin selamlama konuşmalarının ardından, Başkan Çiftçi’nin görev süresi boyunca yaptığı çalışmalar ve gelecek dönemde yapmayı planladığı projelere ilişkin bir sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Programda yoğun alkışlar eşliğinde konuşma yapan Başkan Çiftçi, yaptığı çalışmaları ve projelerini açıklarken, “Allah’ın izni, sizlerin güçlü desteğiyle, oylarımızı arttırarak Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği vereceğiz. Emin adımlarla, Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz, Çayırova Yüzyılı’nı inşa edeceğiz ve çocuklarımızı en güzel şekliyle geleceğe hazırlayacağız.

“ÇAYIROVA’MIZI ÇOK SEVİYORUZ”

Bugüne kadar Cumhurbaşkanımıza güçlü destek verdiniz, yerelde bizlere destek verdiniz. 20 sene boyunca sizlere hizmet ettik, bundan sonra da daha kalıcı hizmetlerle ulaşımdan, altyapıya, yeni okul alanlarından, ilçenin ihtiyaç duyduğu yatırımlara kadar sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz milletimizi ve Çayırova’mızı çok seviyoruz. Bundan sonra vereceğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” açıklamalarına bulundu. 

Kaynak: BÜLTEN

# Türkiye, parti, ilçe, başkan, yeni, Kocaeli, Cumhur İttifakı, hizmet

28 Mar 2024 - 12:56 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.567.901 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

YUFİ UNLU MAMÜLLERİNE, Mikro programı kullanan bilen, Tecrübeli BAYAN ELEMAN alınacaktır. Tel: 0539 848 15 34

ERDEM DOĞRAMA ELEMANLAR ARIYOR

Maaş+ Sgk+ Servis+ Yemek    Servisimiz Bekirdere-Yeşilova-Kandıra sapağı güzergâhından geçmektedir. BAY ELEMAN alınacaktır Fabrikamızda palet, sand...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza, askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 20....

GÜNAYDIN VİNÇ PERSONELLER ARIYOR

Günaydın Vinç Hizmetlerine; *Bakım onarım işlerinde YARDIMCI PERSONELLER, *Yıkama ve çevre düzeni yapabilecek PERSONELLER, *ELEKTRİK VE MEKANİK UST...

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Özlü: Başiskele’yi daha ileri taşıyacağız mask
Özlü: Başiskele’yi daha ileri taşıyacağız
Çiftçi, “Emin adımlarla Çayırova Yüzyılı’nı inşa edeceğiz” mask
Çiftçi, “Emin adımlarla Çayırova Yüzyılı’nı inşa edeceğiz”
Yeniyalı’da miting gibi seçim irtibat ofisi açılışı mask
Yeniyalı’da miting gibi seçim irtibat ofisi açılışı
Çetinkaya’ya sevgi seli mask
Çetinkaya’ya sevgi seli
Ölmez: Zafere ilerliyoruz mask
Ölmez: Zafere ilerliyoruz
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa çağrısı: Artık vakti geldi mask
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa çağrısı: Artık vakti geldi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL