Pazarda dikkat çeken fiyatlar var

Perşembe Pazarı’nda bu hafta kıl biber ve taze fasulye kilosu 100 TL’den satılan ürünler oldu, 2 ürün için esnaf yarım kilo fiyatı olan 50 TL’yi de etiketlere yazmak zorunda kaldı. 2 ürünün dışında bu hafta domates 25, patlıcan 40, kabak 30, çarliston biber 50, salatalık 20, dolmalık biber 40, patates 15, pırasa 20, karnabahar 25, beyaz lahana 30, kereviz 35, enginar 20, kivi 80, elma 25 ve çilek 60 TL’den satıldı.
ÜRÜN
ADI
FİYATI
(TL)
Dolmalık biber
40
Çarliston biber
50
Kıl biber
100
Kapya
60
Patlıcan
40
Domates
25
Salkım domates
30
Salatalık
20
Kabak
30
Havuç
25
Limon (file)
10
Maydanoz
10
Kıvırcık
30
Roka
10
Dereotu
15
Taze soğan
20
Mor lahana
15
Patates
15
Soğan
17,50
Ispanak
25
Semizotu
20
Taze Fasulye
100
Mantar
80
Bezelye
30
Asma yaprağı
200
Bakla
30
Sarımsak
250
Pırasa
20
Karnabahar
25
Beyaz lahana
30
Kereviz
35
Enginar
25
Brüksel lahanası
40
Turp
30
Pazı
10
Karalahana
10
Çiçekli mancar
45
Karpuz
30
Çilek
60
Muz
50
Portakal
17,50
Kivi
80
Armut
30
Elma
25
Yeşil elma
25
Mandalina
10
Avokado
50
Dut (Kâse)
50
Ceviz
180
Bal kabağı
30
Badem
100
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.