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- Ekonomi

Pazarda dikkat çeken fiyatlar var

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İzmit’te Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı’na kurulan Perşembe Pazarı’nda bu hafta bazı ürünler kilosu 100 TL’den satıldı.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Pazarda dikkat çeken fiyatlar var mask
Pazarda dikkat çeken fiyatlar var
Pazarda dikkat çeken fiyatlar var
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Perşembe Pazarı’nda bu hafta kıl biber ve taze fasulye kilosu 100 TL’den satılan ürünler oldu, 2 ürün için esnaf yarım kilo fiyatı olan 50 TL’yi de etiketlere yazmak zorunda kaldı. 2 ürünün dışında bu hafta domates 25, patlıcan 40, kabak 30, çarliston biber 50, salatalık 20, dolmalık biber 40, patates 15, pırasa 20, karnabahar 25, beyaz lahana 30, kereviz 35, enginar 20, kivi 80, elma 25 ve çilek 60 TL’den satıldı. 

Pazarda dikkat çeken fiyatlar var

Pazarda dikkat çeken fiyatlar var

Pazarda dikkat çeken fiyatlar var

Pazarda dikkat çeken fiyatlar var
Pazarda dikkat çeken fiyatlar var

Pazarda dikkat çeken fiyatlar var

Pazarda dikkat çeken fiyatlar var

Pazarda dikkat çeken fiyatlar var
Pazarda dikkat çeken fiyatlar var

Pazarda dikkat çeken fiyatlar var

Pazarda dikkat çeken fiyatlar var
Pazarda dikkat çeken fiyatlar var

ÜRÜN

ADI

FİYATI

(TL)

Dolmalık biber

40

Çarliston biber

50

Kıl biber

100

Kapya

60

Patlıcan

40

Domates

25

Salkım domates

30

Salatalık

20

Kabak

30

Havuç

25

Limon (file)

10

Maydanoz

10

Kıvırcık

30

Roka

10

Dereotu

15

Taze soğan

20

Mor lahana

15

Patates

15

Soğan

17,50

Ispanak

25

Semizotu

20

Taze Fasulye

100

Mantar

80

Bezelye

30

Asma yaprağı

200

Bakla

30

Sarımsak

250

Pırasa

20

Karnabahar

25

Beyaz lahana

30

Kereviz

35

Enginar

25

Brüksel lahanası

40

Turp

30

Pazı

10

Karalahana

10

Çiçekli mancar

45

Karpuz

30

Çilek

60

Muz

50

Portakal

17,50

Kivi

80

Armut

30

Elma

25

Yeşil elma

25

Mandalina

10

Avokado

50

Dut (Kâse)

50

Ceviz

180

Bal kabağı

30

Badem

100

 

# hafta

28 Mar 2024 - 13:00 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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