Pazarda dikkat çeken fiyatlar var

Perşembe Pazarı’nda bu hafta kıl biber ve taze fasulye kilosu 100 TL’den satılan ürünler oldu, 2 ürün için esnaf yarım kilo fiyatı olan 50 TL’yi de etiketlere yazmak zorunda kaldı. 2 ürünün dışında bu hafta domates 25, patlıcan 40, kabak 30, çarliston biber 50, salatalık 20, dolmalık biber 40, patates 15, pırasa 20, karnabahar 25, beyaz lahana 30, kereviz 35, enginar 20, kivi 80, elma 25 ve çilek 60 TL’den satıldı.

ÜRÜN ADI FİYATI (TL) Dolmalık biber 40 Çarliston biber 50 Kıl biber 100 Kapya 60 Patlıcan 40 Domates 25 Salkım domates 30 Salatalık 20 Kabak 30 Havuç 25 Limon (file) 10 Maydanoz 10 Kıvırcık 30 Roka 10 Dereotu 15 Taze soğan 20 Mor lahana 15 Patates 15 Soğan 17,50 Ispanak 25 Semizotu 20 Taze Fasulye 100 Mantar 80 Bezelye 30 Asma yaprağı 200 Bakla 30 Sarımsak 250 Pırasa 20 Karnabahar 25 Beyaz lahana 30 Kereviz 35 Enginar 25 Brüksel lahanası 40 Turp 30 Pazı 10 Karalahana 10 Çiçekli mancar 45 Karpuz 30 Çilek 60 Muz 50 Portakal 17,50 Kivi 80 Armut 30 Elma 25 Yeşil elma 25 Mandalina 10 Avokado 50 Dut (Kâse) 50 Ceviz 180 Bal kabağı 30 Badem 100