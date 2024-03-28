Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

Yasak öncesi tezgâhlar boşalıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

15 Nisan’da başlayacak ava yasağı öncesi Perşembe Pazarı’ndaki balıkçı tezgâhları kapanırken, bazı balıkçılar ise sebze-meyve satmaya başladı. Bu hafta tezgâhlarda balık oldukça azdı.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Yasak öncesi tezgâhlar boşalıyor mask
Yasak öncesi tezgâhlar boşalıyor
Yasak öncesi tezgâhlar boşalıyor
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Doğu Kışla’da kurulan Perşembe Pazarı’nda balıkçı tezgâhlarının bir bölümü kapandı, bir bölümü ise meyve ya da sebze satılan tezgâhlara dönüştü. Kapananların yeri boş kalırken bazı esnaflar ise çilek, kıvırcık, taze soğan gibi ürünler satmaya başladı. Az sayıdaki balıkçı tezgâhlarındaki hamsi ve palamut 100, levrek, somon ve çupra 250, sarıkanat ve mezgit 70, istavrit ve kupes ise 50 TL’den satıldı.

Yasak öncesi tezgâhlar boşalıyor
Yasak öncesi tezgâhlar boşalıyor

BALIK

ADI

FİYATI

(TL)

Hamsi

100

İstavrit

50

Palamut

100

Levrek

250

Çupra

250

Mezgit

70

Sarıkanat

70

Kupes

50

Somon

250

# balıkhan, balık fiyatları

28 Mar 2024 - 13:12 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.567.901 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

YUFİ UNLU MAMÜLLERİNE, Mikro programı kullanan bilen, Tecrübeli BAYAN ELEMAN alınacaktır. Tel: 0539 848 15 34

ERDEM DOĞRAMA ELEMANLAR ARIYOR

Maaş+ Sgk+ Servis+ Yemek    Servisimiz Bekirdere-Yeşilova-Kandıra sapağı güzergâhından geçmektedir. BAY ELEMAN alınacaktır Fabrikamızda palet, sand...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza, askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 20....

GÜNAYDIN VİNÇ PERSONELLER ARIYOR

Günaydın Vinç Hizmetlerine; *Bakım onarım işlerinde YARDIMCI PERSONELLER, *Yıkama ve çevre düzeni yapabilecek PERSONELLER, *ELEKTRİK VE MEKANİK UST...

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Türkiye buğday unu ihracatında 10 yıldır dünyanın zirvesinde mask
Türkiye buğday unu ihracatında 10 yıldır dünyanın zirvesinde
Sosyal korumaya 2022'de 1,3 trilyon lira harcandı mask
Sosyal korumaya 2022'de 1,3 trilyon lira harcandı
Elektrik üretimde ocak ayında artış mask
Elektrik üretimde ocak ayında artış
Ekonomik güven endeksi martta arttı mask
Ekonomik güven endeksi martta arttı
Küresel piyasalar ABD büyüme verileri öncesinde pozitif seyrediyor mask
Küresel piyasalar ABD büyüme verileri öncesinde pozitif seyrediyor
Dolar kuru bugün ne kadar? (28 Mart 2024 dolar kuru fiyatları) mask
Dolar kuru bugün ne kadar? (28 Mart 2024 dolar kuru fiyatları)

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL