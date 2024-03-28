Yasak öncesi tezgâhlar boşalıyor

Doğu Kışla’da kurulan Perşembe Pazarı’nda balıkçı tezgâhlarının bir bölümü kapandı, bir bölümü ise meyve ya da sebze satılan tezgâhlara dönüştü. Kapananların yeri boş kalırken bazı esnaflar ise çilek, kıvırcık, taze soğan gibi ürünler satmaya başladı. Az sayıdaki balıkçı tezgâhlarındaki hamsi ve palamut 100, levrek, somon ve çupra 250, sarıkanat ve mezgit 70, istavrit ve kupes ise 50 TL’den satıldı.

BALIK ADI FİYATI (TL) Hamsi 100 İstavrit 50 Palamut 100 Levrek 250 Çupra 250 Mezgit 70 Sarıkanat 70 Kupes 50 Somon 250