Yasak öncesi tezgâhlar boşalıyor

Doğu Kışla’da kurulan Perşembe Pazarı’nda balıkçı tezgâhlarının bir bölümü kapandı, bir bölümü ise meyve ya da sebze satılan tezgâhlara dönüştü. Kapananların yeri boş kalırken bazı esnaflar ise çilek, kıvırcık, taze soğan gibi ürünler satmaya başladı. Az sayıdaki balıkçı tezgâhlarındaki hamsi ve palamut 100, levrek, somon ve çupra 250, sarıkanat ve mezgit 70, istavrit ve kupes ise 50 TL’den satıldı.
BALIK
ADI
FİYATI
(TL)
Hamsi
100
İstavrit
50
Palamut
100
Levrek
250
Çupra
250
Mezgit
70
Sarıkanat
70
Kupes
50
Somon
250
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.