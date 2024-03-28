Kocaeli'nin 4444.Avukatı Anılcan Sertçelik

Kocaeli Barosu, yeni avukatları bünyesine katmaya devam ediyor. Son düzenlenen yemin töreniyle üniversite eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayıp, 1 yıllık zorunlu stajlarını tamamlayan genç avukatlar resmen avukat oldular. Kocaeli Barosu’nun yeni hizmet binası olarak kullanılan Sevim Hanım Konağı’nda düzenlenen törende Anılcan Sertçelik'te meslek yemini ederek ruhsatnamesini Kocaeli Baro Başkanı Mehmet Gül’ ün elinden aldı. Kocaeli Barosuna 4444 sicil numarasıyla kaydı yapılan Av. Anılcan Sertçelik 2022 yılında Özyeğin Üniversitesi'nden mezun oldu. Yasal stajını Av. Nigar Mete ve Av. Çiğdem Demircan'ın sahip olduğu MD Avukatlık Bürosu'nda yaptı. Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Fadime Sertçelik ve Prof. Dr. İbrahim Sertçelik'in oğlu olan Av. Anılcan Sertçelik'i ailesi yalnız bırakmadı. halen Maltepe Üniversitesi Teknoloji Hukuku Ana bilim dalında lisansüstü eğitimine devam ediyor .

Kaynak: Haber Merkezi