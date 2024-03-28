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Özlü: Başiskele’yi daha ileri taşıyacağız

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Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerini sürdüren Başiskele Belediye Başkanı M.Yasin Özlü, yeni dönemdeki hizmetlerle Başiskele’yi daha ileri taşıyacaklarını söyledi.

Özlü: Başiskele’yi daha ileri taşıyacağız mask
Özlü: Başiskele’yi daha ileri taşıyacağız
Özlü: Başiskele’yi daha ileri taşıyacağız
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“ESNAFIN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Başiskele Belediye Başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı Adayı M.Yasin Özlü, seçim çalışmaları kapsamında esnafı gezdi, talep ve önerilerini dinledi. Ziyaretlerde Başiskele Belediyesi'nin son 5 yılda kente kazandırdıklarını, yapılan hizmetleri ve çalışmaları anlatan Başkan Özlü, kentin gelişmesinde ve kalkınmasında önemli rol oynayan esnafın her zaman yanında olduklarını ve gelecek dönemde de daha yüksek istişare kültürü oluşturarak Başiskele’de daha güzel işler yapacaklarını söyledi.

“GÜZEL İŞLER DEVAM EDECEK”

Cumhur İttifakı Başiskele Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü, gece gündüz demeden sahada esnaf ve vatandaşlarla buluştuklarını da belirterek, “Yaptığımız ve yapacağımız hizmetleri anlatıyoruz. Vatandaşlarımızın teveccüh göstermesi halinde birlikte hizmet ve eser üretmeye, nice güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Hizmetlerimizi yaparken önceden olduğu gibi yeni dönemimizde de istişare içerisinde olacağız. Hep birlikte Başiskele’mizi daha güzel yerlere,  taşıyacağımıza inancım tam. Yine ve yeniden birlik, beraberlik içerisinde kentimizin değerine değer katmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Özlü: Başiskele’yi daha ileri taşıyacağız
Özlü: Başiskele’yi daha ileri taşıyacağız
Özlü: Başiskele’yi daha ileri taşıyacağız

Kaynak: BÜLTEN

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28 Mar 2024 - 13:34 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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