Yargıtay başkanlığı seçiminde sonuç çıkmadı

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart 2024 Pazar günü itibarıyla dolmuştu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkeme'nin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da 25 Mart Pazartesi günü sandık kuruldu ve Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

Seçimin ilk yedi turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün dokuzuncu tur oylama yapıldı.

Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 115, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 123, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 96 oy aldı.

ONUNCU TURDA DA SONUÇ YOK

Dokuzuncu turda adaylardan Mehmet Akarca 119, Ömer Kerkez ise 138 oy aldı. Oylamada 11 oy boş, 68 oy ise geçersiz sayıldı. İki aday da salt çoğunluğu bu turda da sağlayamadı.

Oylamaya onuncu turla devam edildi. Ömer Kerkez 138, Mehmet Akarca ise 120 oyda kaldı.

Seçim on birinci turla devam edecek. On birinci tura ilişkin oylama takvimi daha sonra açıklanacak.

Kaynak: İHA-AA