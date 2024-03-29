Kocaeli’de mali müşavire meslekten çıkarma cezası

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Disiplin Kurulu kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yalçın Akgün’e 10 ayrı ‘Meslekten çıkarma’ cezası verdi. Cezalar süresinde itiraz edilmedi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:
“Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yalçın Akgün’e Oda Disiplin Kurulu’nun 20.09.2023 gün ve 2023/K-345/5, 2023/K-345/6, 2023/K-345/7, 2023/K-345/8, 2023/K-345/9, 2023/K345/10, 2023/K-345/12, 2023/K-345/14 2023/K-345/15 ve 07.06.2023 gün ve 2023/K-343/11 sayılı kararı ile 10 ayrı “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 25.02.2024 tarihinde başlanmıştır.”
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.