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29 Mar 2024 - 10:46- Ekonomi G:

Büyükşehir’den yüzde 50 hibeli yumurta tavuğu desteği

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Büyükşehir, “Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi” kapsamında üreticilere yüzde 50 hibeli yerli ırk tavuk, yem ve kümes desteği veriyor

Büyükşehir’den yüzde 50 hibeli yumurta tavuğu desteği mask
Büyükşehir’den yüzde 50 hibeli yumurta tavuğu desteği
Büyükşehir’den yüzde 50 hibeli yumurta tavuğu desteği
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte yumurta tavukçuluğun geliştirilmesi ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması amacıyla geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği, “Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi” kapsamında, bu yıl da çiftçilere yüzde 50 hibeli tavuk, yem ve kümes ekipmanı desteği verecek. Türkiye’nin ilk yerli ve ödüllü yumurtacı tavuk ırkı olan Atak-S yarka tavuk desteği için üreticilerden talepler alınmaya başlandı.

Büyükşehir’den yüzde 50 hibeli yumurta tavuğu desteği

ÇİFTÇİLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Turizm, sanayi, eğitim ile tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin bir arada yapıldığı nadir kentlerden biri olan Kocaeli'de Büyükşehir Belediyesinin çiftçilere yönelik destekleri bu yıl da artarak zirve yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kentte, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, çiftçilerin gelir düzeyini artırılmasına yönelik alternatif projeleri tek tek hayata geçirerek, can suyu desteklerle üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.  

 

Büyükşehir’den yüzde 50 hibeli yumurta tavuğu desteği

PROJE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ

Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen ve Türkiye Tarım Şehirleri Birliği tarafından ödüle layık görülen “Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi” kapsamında, üreticilere yüzde 50 hibeli 16-18 haftalık Atak-S cinsi yerli tavuk, yemlik, folluk, suluk ve tavuk yemi desteği sağlanacak.

 

Büyükşehir’den yüzde 50 hibeli yumurta tavuğu desteği

SAĞLIKLI YUMURTALAR SOFRALARI SÜSLEYECEK

Doğal ortamlarda beslenen, hastalıklara dirençli ve yılda en az 280 gün yumurtlama özelliğine sahip yerli ve milli Atak-S yarka tavuklar, gelecek kuşaklar için sağlıklı bir dünyada yaşama ve sağlıklı beslenme hakkının savunulmasına da katkı sağlayacak. Kırsal kalkınmaya ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılmasına büyük katkı sağlayacak proje ile ayrıca kırsaldan kente gidişin engellenmesi ve kentten kırsala geri dönüşün teşvik edilmesi de amaçlanıyor.

 

Büyükşehir’den yüzde 50 hibeli yumurta tavuğu desteği

BAŞVURULAR ALINMAYA BAŞLANDI

Desteklerden yararlanmak isteyen üreticilerin, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın biogüvenlik kurallarına uygun Kanatlı Hayvan İşletme Tescil Belgesi ile başvurularını 26 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne şahsen yapmaları gerekiyor. Tavukların barınacağı alanların sandviç panel, çelik konstrüksiyon, tuğla, beton, briket, içi ve dışı yıkanabilir tarzda olması gerekiyor. Branda ve tahtadan yapılacak derme çatma çadır ve kümesler kabul edilmiyor.

Büyükşehir’den yüzde 50 hibeli yumurta tavuğu desteği

DAHA ÖNCE 55 BİN TAVUK VERİLDİ

Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında üreticilere daha önce toplam 55 bin tavuk ile tavuk yemi, çeşitli sayılarda kümes, askılı yemlik ve suluk, folluk, çeltik ve su deposu desteği verdi.

Büyükşehir’den yüzde 50 hibeli yumurta tavuğu desteği

Kaynak: Bülten

# Kocaeli, Büyükşehir, Türkiye
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29 Mar 2024 - 10:46 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
02

Erdal Gülsün - Helal olsun başkana Ankaralı olarak bizde Mansur başkandan aynı hizmeti beleriz

Yanıtla . 5Beğen . 2Beğenme 30 Mart 10:18
01

Çetin Kurgan - 2000 tavuk geliri günü de atmış koli koli 55 60 TL yem ise 30 gün de 6000 yem tüketiyoruz yem fiyatları 12 500 Bin beş yüz TL

Yanıtla . 6Beğen . 2Beğenme 29 Mart 19:36
03

Erdem - @Çetin Kurgan 01 nolu yoruma cevabı: İnsanları yanıltmayın Gezen tavuk günlük 120

/140 gram yem yer ortalama 125 gram ye'se

2000 tavuk günlük 250 kg yer 30 günde 7.5 ton yer, tonu 12.500 den aylık 90 bin lira yem yapar

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 30 Mart 12:25
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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