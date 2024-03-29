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29 Mar 2024 - 11:07- Gündem G:

İzmit Belediyesi personeli 40 yaşında kansere yenildi

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İzmit Belediyesi personeli 40 yaşındaki Seyhun Ceyhan kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 1 çocuk babası Seyhun Ceyhan’ın cenazesi bugün toprağa verilecek.

İzmit Belediyesi personeli 40 yaşında kansere yenildi mask
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İzmit Terzibayırı Mahallesi’nde yaşayan Seyhun Ceyhan kanser nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Seyhun Ceyhan iki hafta önce tedavi gördüğü hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. Seyhun Ceyhan yapılan tüm tedavilere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan, 1 çocuk babası Seyhun Ceyhan’ın genç yaşta ölümü yakınlarını üzdü. Seyhun Ceyhan’ın cenazesi bugün Terzibayırı Mescidi Camii’nde Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığında toprağa verilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

# İzmit, hafta, Seyhun Ceyhan

29 Mar 2024 - 11:07 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
03

Saadet Kazan - Allah rahmet eylesin. Allah ailesine sabır versin. Mekanı cennet olsun.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 29 Mart 18:37
02

Kenan41 - Allah rahmet eylesin.Mekanı Cennet olsun inşaallah

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 29 Mart 16:26
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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