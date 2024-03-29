Genç kız tramvayın altında kalmaktan kurtuldu

Krfz_shark - Her ne olursa olsun kişinin güvenliği kendi dikkat insiyatifine bırakılmamalıdır. Bu vesile ile tüm tramvay yollarında koruluk veya bariyerler yapılmalıdır. Valiliğin orada tramvay yolu boyunca yapıldığı şekliyle... Geçmiş olsun kazazede kardeşimizede