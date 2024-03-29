85 BİN KİŞİLİK DEV MİTİNG

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın perşembe günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdiği 85 bin kişilik mitingin yankıları sürüyor. Erdoğan’ın önemli mesajlarının yanı sıra kalabalıkla sıcak ve içten diyalogları da gözden kaçmadı.

ÖZEL AFİŞLER HAZIRLANDI

Erdoğan’ın 2002’den bu yana ilimizde düzenlediği mitinglerden fotoğraflarla bezeli, üzerinde ‘Bize her şey seni hatırlatıyor’, ‘Bu şarkı burada bitmez’ ve ‘Beraber yürüdük biz bu yollarda’ yazılı pankartlarla çevrili alanda ilk kez Kocaeli sevgisini en açık ifadelerle dile getiren Erdoğan, bir ara “Biz Kocaeli’yi çok seviyoruz. Seviyoruz be. Çok seviyoruz be” dedi.

“SEVİYORUZ, ÇOK SEVİYORUZ BE”

Mitinge katılanları iyice coşturan bu ifadelerin ardından, Erdoğan ve kalabalık birlikte Cengiz Kurtoğlu’nun “Seviyorum” şarkısını birlikte sonuna kadar söyledi. Erdoğan, mitingi de “İşte benim dostum, yol arkadaşım Kocaeli bu” diyerek bitirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilimizden mutlu ayrılması partilileri de çok sevindirdi.