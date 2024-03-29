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29 Mar 2024 - 13:33- Siyaset G:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyük Kocaeli Mitingi’ne damga vuran sözler: “İşte benim dostum, yol arkadaşım Kocaeli bu”

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, perşembe günü katıldığı Büyük Kocaeli Mitingi’nde, şehrimize olan sevgisini en açık şekilde ilk defa bu sözlerle ifade etti: “İşte benim dostum, yol arkadaşım Kocaeli”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyük Kocaeli Mitingi’ne damga vuran sözler: “İşte benim dostum, yol arkadaşım Kocaeli bu” mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyük Kocaeli Mitingi’ne damga vuran sözler: “İşte benim dostum, yol arkadaşım Kocaeli bu”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyük Kocaeli Mitingi’ne damga vuran sözler: “İşte benim dostum, yol arkadaşım Kocaeli bu”
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85 BİN KİŞİLİK DEV MİTİNG

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın perşembe günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdiği 85 bin kişilik mitingin yankıları sürüyor. Erdoğan’ın önemli mesajlarının yanı sıra kalabalıkla sıcak ve içten diyalogları da gözden kaçmadı.

ÖZEL AFİŞLER HAZIRLANDI

Erdoğan’ın 2002’den bu yana ilimizde düzenlediği mitinglerden fotoğraflarla bezeli, üzerinde ‘Bize her şey seni hatırlatıyor’, ‘Bu şarkı burada bitmez’ ve ‘Beraber yürüdük biz bu yollarda’ yazılı pankartlarla çevrili alanda ilk kez Kocaeli sevgisini en açık ifadelerle dile getiren Erdoğan, bir ara “Biz Kocaeli’yi çok seviyoruz. Seviyoruz be. Çok seviyoruz be” dedi.

“SEVİYORUZ, ÇOK SEVİYORUZ BE”

Mitinge katılanları iyice coşturan bu ifadelerin ardından, Erdoğan ve kalabalık birlikte Cengiz Kurtoğlu’nun “Seviyorum” şarkısını birlikte sonuna kadar söyledi. Erdoğan, mitingi de “İşte benim dostum, yol arkadaşım Kocaeli bu” diyerek bitirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilimizden mutlu ayrılması partilileri de çok sevindirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyük Kocaeli Mitingi’ne damga vuran sözler: “İşte benim dostum, yol arkadaşım Kocaeli bu”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyük Kocaeli Mitingi’ne damga vuran sözler: “İşte benim dostum, yol arkadaşım Kocaeli bu”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyük Kocaeli Mitingi’ne damga vuran sözler: “İşte benim dostum, yol arkadaşım Kocaeli bu”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyük Kocaeli Mitingi’ne damga vuran sözler: “İşte benim dostum, yol arkadaşım Kocaeli bu”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyük Kocaeli Mitingi’ne damga vuran sözler: “İşte benim dostum, yol arkadaşım Kocaeli bu”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyük Kocaeli Mitingi’ne damga vuran sözler: “İşte benim dostum, yol arkadaşım Kocaeli bu”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyük Kocaeli Mitingi’ne damga vuran sözler: “İşte benim dostum, yol arkadaşım Kocaeli bu”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyük Kocaeli Mitingi’ne damga vuran sözler: “İşte benim dostum, yol arkadaşım Kocaeli bu”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyük Kocaeli Mitingi’ne damga vuran sözler: “İşte benim dostum, yol arkadaşım Kocaeli bu”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyük Kocaeli Mitingi’ne damga vuran sözler: “İşte benim dostum, yol arkadaşım Kocaeli bu”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyük Kocaeli Mitingi’ne damga vuran sözler: “İşte benim dostum, yol arkadaşım Kocaeli bu”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyük Kocaeli Mitingi’ne damga vuran sözler: “İşte benim dostum, yol arkadaşım Kocaeli bu”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyük Kocaeli Mitingi’ne damga vuran sözler: “İşte benim dostum, yol arkadaşım Kocaeli bu”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyük Kocaeli Mitingi’ne damga vuran sözler: “İşte benim dostum, yol arkadaşım Kocaeli bu”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyük Kocaeli Mitingi’ne damga vuran sözler: “İşte benim dostum, yol arkadaşım Kocaeli bu”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyük Kocaeli Mitingi’ne damga vuran sözler: “İşte benim dostum, yol arkadaşım Kocaeli bu”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyük Kocaeli Mitingi’ne damga vuran sözler: “İşte benim dostum, yol arkadaşım Kocaeli bu”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyük Kocaeli Mitingi’ne damga vuran sözler: “İşte benim dostum, yol arkadaşım Kocaeli bu”

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29 Mar 2024 - 13:33 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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