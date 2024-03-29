Otogarda seçim yoğunluğu yaşanıyor, işte bilet fiyatları

OTOBÜS BİLETLERİ NEREDEYSE TÜKENDİ
Kocaeli seçmeni olup şehir dışında olan, başka bir şehirde seçmen olup Kocaeli’de yaşayan seçmenler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan seçimler öncesi İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne akın ediyor. Seçime kısa bir süre kala terminalde otobüs biletlerinin büyük bir bölümünün satıldığı, otobüslerde doluluk oranının neredeyse dolduğu öğrenildi. Konuyla ilgili konuşan İzmit Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri ve Yazıhanecileri Derneği Başkanı Halil Baylam “27 Mart’tan bu yana bir yoğunluk yaşanıyor. Kocaeli’ye uzak olan kentlerin otobüs biletleri neredeyse tükendi. İstanbul, Bolu, Bursa, Ankara gibi kente biraz daha yakın illerin otobüs biletleri ise oldukça azaldı.
5 MART’A KADAR OLAN BİLETLERİMİZİN YARISI SATILDI
Seçim sebebiyle yoğunluk yaşanıyor, otobüslerin büyük bir bölümü dolu. Hatta 5 Mart’a kadar olan otobüs biletlerimizin yarısından fazlası da satıldı. Bunun sebebi de seçim sonrası Ramazan Bayramı’nın olması. 10-15 günlük zaman dilimi otogarımız için daha da yoğun olacak. İnsanımız 5 Mart’a kadar hem seçimin yorgunluğunu üzerinden atacak hem de biraz daha kentte kalıp 9 günlük bayram tatili için yine otogara gelecektir” dedi. Otobüs biletlerine 1 Nisan ile biletlere zam geleceği iddia edilirken Baylam şunları söyledi: “Bayram öncesi zam şimdilik yok. Vatandaşımız da şimdiden biletini alsın ve bunu da otogar gelerek yapsın. İnternetten alınan biletlere burada müdahale edemiyoruz”
ŞEHİR
BİLET FİYATI (TL)
Ankara
400
Adana
1000
Antalya
560
Balıkesir
600
Bursa
300
Erzurum
1400
İzmir
800
Kars
1500
Trabzon
1000
Ordu
1000
Mersin
1200
Harem
200
Esenler
300
Giresun
1100
Artvin
1500
Çanakkale
850
Eskişehir
360
Sivas
1200
Konya
700
Rize
1400
Bolu
250
Edirne
550
Gaziantep
1000
Van
1700
Ardahan
1300
Yalova
200
Kayseri
900
Hatay
1200
Elazığ
1200
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Feyzullah - bu ne ya böyle uçak biletleri fiyatlarını geçmiş. 4 kişilik bir aike tüplü araçla gitse daha ucuza gider.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.