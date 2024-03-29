Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
29 Mar 2024 - 16:14- Gündem G:

Otogarda seçim yoğunluğu yaşanıyor, işte bilet fiyatları

ABONE OL Google News Sayfamız

İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde, 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimler öncesi yolcu yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunlukla hakkında konuşan İzmit Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri ve Yazıhanecileri Derneği Başkanı Halil Baylam, doluluk oranlarının yüksek olduğunu, sınırlı sayıda koltukların kaldığını söyledi.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Otogarda seçim yoğunluğu yaşanıyor, işte bilet fiyatları mask
Otogarda seçim yoğunluğu yaşanıyor, işte bilet fiyatları
Otogarda seçim yoğunluğu yaşanıyor, işte bilet fiyatları
+6
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

OTOBÜS BİLETLERİ NEREDEYSE TÜKENDİ

Kocaeli seçmeni olup şehir dışında olan, başka bir şehirde seçmen olup Kocaeli’de yaşayan seçmenler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan seçimler öncesi İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne akın ediyor. Seçime kısa bir süre kala terminalde otobüs biletlerinin büyük bir bölümünün satıldığı, otobüslerde doluluk oranının neredeyse dolduğu öğrenildi. Konuyla ilgili konuşan İzmit Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri ve Yazıhanecileri Derneği Başkanı Halil Baylam “27 Mart’tan bu yana bir yoğunluk yaşanıyor. Kocaeli’ye uzak olan kentlerin otobüs biletleri neredeyse tükendi. İstanbul, Bolu, Bursa, Ankara gibi kente biraz daha yakın illerin otobüs biletleri ise oldukça azaldı.

Otogarda seçim yoğunluğu yaşanıyor, işte bilet fiyatları
Otogarda seçim yoğunluğu yaşanıyor, işte bilet fiyatları

5 MART’A KADAR OLAN BİLETLERİMİZİN YARISI SATILDI

Seçim sebebiyle yoğunluk yaşanıyor, otobüslerin büyük bir bölümü dolu. Hatta 5 Mart’a kadar olan otobüs biletlerimizin yarısından fazlası da satıldı. Bunun sebebi de seçim sonrası Ramazan Bayramı’nın olması. 10-15 günlük zaman dilimi otogarımız için daha da yoğun olacak. İnsanımız 5 Mart’a kadar hem seçimin yorgunluğunu üzerinden atacak hem de biraz daha kentte kalıp 9 günlük bayram tatili için yine otogara gelecektir” dedi. Otobüs biletlerine 1 Nisan ile biletlere zam geleceği iddia edilirken Baylam şunları söyledi: “Bayram öncesi zam şimdilik yok. Vatandaşımız da şimdiden biletini alsın ve bunu da otogar gelerek yapsın. İnternetten alınan biletlere burada müdahale edemiyoruz” 

Otogarda seçim yoğunluğu yaşanıyor, işte bilet fiyatları

Otogarda seçim yoğunluğu yaşanıyor, işte bilet fiyatları

 

ŞEHİR

BİLET FİYATI (TL)

Ankara

400

Adana

1000

Antalya

560

Balıkesir

600

Bursa

300

Erzurum

1400

İzmir

800

Kars

1500

Trabzon

1000

Ordu

1000

Mersin

1200

Harem

200

Esenler

300

Giresun

1100

Artvin

1500

Çanakkale

850

Eskişehir

360

Sivas

1200

Konya

700

Rize

1400

Bolu

250

Edirne

550

Gaziantep

1000

Van

1700

Ardahan

1300

Yalova

200

Kayseri

900

Hatay

1200

Elazığ

1200

 

# İzmit, Kocaeli, seçim, Ramazan, İstanbul

29 Mar 2024 - 16:14 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.334.915 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Feyzullah - bu ne ya böyle uçak biletleri fiyatlarını geçmiş. 4 kişilik bir aike tüplü araçla gitse daha ucuza gider.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Mart 00:17

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TESİS ŞEFİ ARANIYOR

Köseköy de kurulmakta olan H.Beton Tesisi için aşağıdaki niteliklerde TESİS ŞEFİ aranıyor. *İnşaat Mühendisi veya Mimar Mühendis *veya Jeoloji Mühe...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 30.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ERDEM DOĞRAMA ELEMANLAR ARIYOR

Maaş+ Sgk+ Servis+ Yemek    Servisimiz Bekirdere-Yeşilova-Kandıra sapağı güzergâhından geçmektedir. BAY ELEMAN alınacaktır Fabrikamızda palet, sand...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza, askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 20....

GÜNAYDIN VİNÇ PERSONELLER ARIYOR

Günaydın Vinç Hizmetlerine; *Bakım onarım işlerinde YARDIMCI PERSONELLER, *Yıkama ve çevre düzeni yapabilecek PERSONELLER, *ELEKTRİK VE MEKANİK UST...

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Gölcük'te seçmenler sandığa gitti mask
Gölcük'te seçmenler sandığa gitti
Gelecek Partisi İlçe Başkanı Oyunu Kocaman’a verdi mask
Gelecek Partisi İlçe Başkanı Oyunu Kocaman’a verdi
Askere hakaret eden DEM'liler gözaltına alındı mask
Askere hakaret eden DEM'liler gözaltına alındı
Görevli olduğu okulda kalp krizi geçiren ilçe meclis üyesi adayı öldü mask
Görevli olduğu okulda kalp krizi geçiren ilçe meclis üyesi adayı öldü
Başiskele seçmeni sandığa koştu mask
Başiskele seçmeni sandığa koştu
DMM'den 'manipülasyon' uyarısı: Yalnızca resmi kaynakları dikkate alın mask
DMM'den 'manipülasyon' uyarısı: Yalnızca resmi kaynakları dikkate alın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL