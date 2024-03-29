Otogarda seçim yoğunluğu yaşanıyor, işte bilet fiyatları

OTOBÜS BİLETLERİ NEREDEYSE TÜKENDİ

Kocaeli seçmeni olup şehir dışında olan, başka bir şehirde seçmen olup Kocaeli’de yaşayan seçmenler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan seçimler öncesi İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne akın ediyor. Seçime kısa bir süre kala terminalde otobüs biletlerinin büyük bir bölümünün satıldığı, otobüslerde doluluk oranının neredeyse dolduğu öğrenildi. Konuyla ilgili konuşan İzmit Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri ve Yazıhanecileri Derneği Başkanı Halil Baylam “27 Mart’tan bu yana bir yoğunluk yaşanıyor. Kocaeli’ye uzak olan kentlerin otobüs biletleri neredeyse tükendi. İstanbul, Bolu, Bursa, Ankara gibi kente biraz daha yakın illerin otobüs biletleri ise oldukça azaldı.

5 MART’A KADAR OLAN BİLETLERİMİZİN YARISI SATILDI

Seçim sebebiyle yoğunluk yaşanıyor, otobüslerin büyük bir bölümü dolu. Hatta 5 Mart’a kadar olan otobüs biletlerimizin yarısından fazlası da satıldı. Bunun sebebi de seçim sonrası Ramazan Bayramı’nın olması. 10-15 günlük zaman dilimi otogarımız için daha da yoğun olacak. İnsanımız 5 Mart’a kadar hem seçimin yorgunluğunu üzerinden atacak hem de biraz daha kentte kalıp 9 günlük bayram tatili için yine otogara gelecektir” dedi. Otobüs biletlerine 1 Nisan ile biletlere zam geleceği iddia edilirken Baylam şunları söyledi: “Bayram öncesi zam şimdilik yok. Vatandaşımız da şimdiden biletini alsın ve bunu da otogar gelerek yapsın. İnternetten alınan biletlere burada müdahale edemiyoruz”