Yahya Kaptan Pazarı seçim günü kurulmayacak

YAHYA KAPTAN PAZARI BU HAFTA KURULMAYACAK
Pazar günü gerçekleştirilecek 31 Mart yerel seçimlerine günler kala tüm tedbirler alınıyor. Bu kapsamda Pazar günleri Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nun önündeki alanda kurulan Yahya Kaptan Pazarı yerel seçimler nedeniyle bu hafta kurulmayacak. İzmit Belediyesi, İzmit Kaymakamlığı'nın yazısına istinaden yaptığı duyuruda, “31 Mart Pazar günü yerel seçimler olması nedeniyle Yahya Kaptan pazarı kurulmayacak. Tüm vatandaşlar ve esnafa önemli duyurulur.” ifadeleri yer aldı.
YAHYA KAPTAN PAZARI BU HAFTA KURULMAYACAK
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Diğer Pazarcı. - Spor salonuna bütün bölgenin secim sandıkları getirilir.Polis ekipleri tüm bölgeyi güvenlik amaclı çevirirler. Bu yüzden bugüne kadar hiç bir secim gününde kurulmamıştır yahya kaptan pazarı
Ak Gençlik - Ne alaka oda başkanımız kurulcak dedi seçimle ne ilgisi var pazarın
Kaptan - Oylar Recep toplaloğlu stadına getirildiği için her yer polis barikatı. Pazar yeri kapalı yani değil pazar pazarcı insan bile giremiyor ondandır
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.