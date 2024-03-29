Yahya Kaptan Pazarı seçim günü kurulmayacak

YAHYA KAPTAN PAZARI BU HAFTA KURULMAYACAK

Pazar günü gerçekleştirilecek 31 Mart yerel seçimlerine günler kala tüm tedbirler alınıyor. Bu kapsamda Pazar günleri Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nun önündeki alanda kurulan Yahya Kaptan Pazarı yerel seçimler nedeniyle bu hafta kurulmayacak. İzmit Belediyesi, İzmit Kaymakamlığı'nın yazısına istinaden yaptığı duyuruda, “31 Mart Pazar günü yerel seçimler olması nedeniyle Yahya Kaptan pazarı kurulmayacak. Tüm vatandaşlar ve esnafa önemli duyurulur.” ifadeleri yer aldı.