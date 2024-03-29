Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
29 Mar 2024 - 16:26- Spor G:

Selçuk Kösemen’in cezası onandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaelispor’un Tuzlaspor ile oynadığı maçın ardından 15 resmi müsabakadan men alan Selçuk Kösemen’in cezası için itiraz edilmişti. Kösemen’in cezası 3 ay hak mahrumiyeti ve 15 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağıyla onandı

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Selçuk Kösemen’in cezası onandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

TFF AÇIKLADI

Resmi siteden yapılan açıklamada, “ Kocaelispor Kulübü görevlisi Selçuk Kösemen’in hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı, tükürme ve hakaret eylemleri nedeniyle FDT’nin 39/2., 10/2., 95/3., ve 95/4. maddeleri uyarınca verilen 15 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasına ilişkin itirazının kısmen kabulü ile; hukuki nitelendirme ve sübutta bir isabetsizlik bulunmasa da, cezanın tayini bakımından Kocaelispor Kulübü idarecisi Selçuk Kösemen’in FDT 39/2 maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 95/3-4 maddeleri uyarınca 15 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılmasına, farklı gerekçe ile PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir” denildi.

# kocaelispor
# KOCAELİSPOR İLE İLİŞKİLİ:
Kocaelispor bilet fiyatlarında yüzde 50 indirime gidiyor mask
Kocaelispor bilet fiyatlarında yüzde 50 indirime gidiyor
Aidat ödemesi için son gün yarın mask
Aidat ödemesi için son gün yarın
Engin Koyun iki video ile veda etti mask
Engin Koyun iki video ile veda etti
Recep Durul, Kocaelispor'un yöneticilere olan borcunu açıkladı mask
Recep Durul, Kocaelispor'un yöneticilere olan borcunu açıkladı
İşte dostluk maçında Kocaelispor’un ilk 11’i mask
İşte dostluk maçında Kocaelispor’un ilk 11’i
Ramil bugün, Emir yarın geliyor mask
Ramil bugün, Emir yarın geliyor
Başkan vekili Recep Durul: “Sakaryaspor ile Play-Off finali oynarız” mask
Başkan vekili Recep Durul: “Sakaryaspor ile Play-Off finali oynarız”
Recep Durul U19’daki o futbolcu için, “Türkiye’nin Messi’si” dedi mask
Recep Durul U19’daki o futbolcu için, “Türkiye’nin Messi’si” dedi
Göztepe maçı kadınlara ve öğrencilere ücretsiz mask
Göztepe maçı kadınlara ve öğrencilere ücretsiz
Lawal ilk kez oynayabilir mask
Lawal ilk kez oynayabilir

29 Mar 2024 - 16:26 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.334.915 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Körfezli Savaşçı - Semih kılıçsoy sezon başı bonservisiyle kocaelispora bjk alt yapısından gelecekti neden kouake atabey tangue yi aldınızda bu genci almadınız size yuh olsun

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 29 Mart 16:48

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TESİS ŞEFİ ARANIYOR

Köseköy de kurulmakta olan H.Beton Tesisi için aşağıdaki niteliklerde TESİS ŞEFİ aranıyor. *İnşaat Mühendisi veya Mimar Mühendis *veya Jeoloji Mühe...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 30.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ERDEM DOĞRAMA ELEMANLAR ARIYOR

Maaş+ Sgk+ Servis+ Yemek    Servisimiz Bekirdere-Yeşilova-Kandıra sapağı güzergâhından geçmektedir. BAY ELEMAN alınacaktır Fabrikamızda palet, sand...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza, askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 20....

GÜNAYDIN VİNÇ PERSONELLER ARIYOR

Günaydın Vinç Hizmetlerine; *Bakım onarım işlerinde YARDIMCI PERSONELLER, *Yıkama ve çevre düzeni yapabilecek PERSONELLER, *ELEKTRİK VE MEKANİK UST...

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

U-17’lerde Denizli’de galip mask
U-17’lerde Denizli’de galip
Kağıtspor’da kaos devam ediyor mask
Kağıtspor’da kaos devam ediyor
H.Yıldızspor’da buruk sevinç mask
H.Yıldızspor’da buruk sevinç
Gençlere kavga yakışmadı mask
Gençlere kavga yakışmadı
Çarşamba günü Körfez GB ile Hisareyn karşılaşacak mask
Çarşamba günü Körfez GB ile Hisareyn karşılaşacak
Başiskele Birlikspor Sarımeşe’ye fark attı mask
Başiskele Birlikspor Sarımeşe’ye fark attı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL