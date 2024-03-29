Selçuk Kösemen’in cezası onandı

TFF AÇIKLADI

Resmi siteden yapılan açıklamada, “ Kocaelispor Kulübü görevlisi Selçuk Kösemen’in hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı, tükürme ve hakaret eylemleri nedeniyle FDT’nin 39/2., 10/2., 95/3., ve 95/4. maddeleri uyarınca verilen 15 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasına ilişkin itirazının kısmen kabulü ile; hukuki nitelendirme ve sübutta bir isabetsizlik bulunmasa da, cezanın tayini bakımından Kocaelispor Kulübü idarecisi Selçuk Kösemen’in FDT 39/2 maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 95/3-4 maddeleri uyarınca 15 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılmasına, farklı gerekçe ile PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir” denildi.