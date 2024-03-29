Selçuk Kösemen’in cezası onandı

TFF AÇIKLADI
Resmi siteden yapılan açıklamada, “ Kocaelispor Kulübü görevlisi Selçuk Kösemen’in hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı, tükürme ve hakaret eylemleri nedeniyle FDT’nin 39/2., 10/2., 95/3., ve 95/4. maddeleri uyarınca verilen 15 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasına ilişkin itirazının kısmen kabulü ile; hukuki nitelendirme ve sübutta bir isabetsizlik bulunmasa da, cezanın tayini bakımından Kocaelispor Kulübü idarecisi Selçuk Kösemen’in FDT 39/2 maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 95/3-4 maddeleri uyarınca 15 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılmasına, farklı gerekçe ile PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir” denildi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Körfezli Savaşçı - Semih kılıçsoy sezon başı bonservisiyle kocaelispora bjk alt yapısından gelecekti neden kouake atabey tangue yi aldınızda bu genci almadınız size yuh olsun
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.