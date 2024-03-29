Gölcük’te otogarda cinayet

Olay saat 15.00 sıralarında Gölcük Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Gölcük Otogarı'nda meydana geldi. Otogarda bulunan çay ocağında oturan Muzaffer Ece, Osman Ç. tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan Muzaffer Ece kanlar içerisinde kalırken, Osman Ç. olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muzaffer Ece yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, Osman Ç.’nin peşine düştü. Osman Ç. Başsikele’de D-130 Karayolu üzerinde aracı durdurularak yakalandı. Gözaltına alınan Osman Ç. emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri çay ocağında ve çevresinde çalışma yaptı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.