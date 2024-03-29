Gölcük’te otogarda cinayet

Olay saat 15.00 sıralarında Gölcük Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Gölcük Otogarı'nda meydana geldi. Otogarda bulunan çay ocağında oturan Muzaffer Ece, Osman Ç. tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan Muzaffer Ece kanlar içerisinde kalırken, Osman Ç. olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muzaffer Ece yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, Osman Ç.’nin peşine düştü. Osman Ç. Başsikele’de D-130 Karayolu üzerinde aracı durdurularak yakalandı. Gözaltına alınan Osman Ç. emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri çay ocağında ve çevresinde çalışma yaptı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.