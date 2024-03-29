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GTÜ’de liselilere yapay zekâ eğitimi

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Çayırova 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi öğrencileri, “Yapay Zekâ, Teknoloji ve Eğitim” panelinde GTÜ akademisyenlerinden konuyu öğrenme fırsatı buldu.

GTÜ’de liselilere yapay zekâ eğitimi mask
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KAYMAKAM ÖNAL DA KATILDI

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Çayırova İlçe Halk Kütüphanesi’nin düzenlediği “Yapay Zekâ, Teknoloji ve Eğitim” konulu panelde 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi öğrencileri ağırlandı. Çayırova İlçe Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen panele Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Özgür Akgün, GTÜ Toplumsal Katkı Koordinatörü ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Meral Elçi, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

İŞİN TEMELİNİ GÖSTERDİLER

Panelde GTÜ Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Tülay Ayyıldız, bilgisayarlar ve yapay zekânın matematiksel temellerinden ve yapay zekâ olarak adlandırılan modellerin aslında matematiksel eşitlikler olduğundan bahsetti. Lisede öğrenilen mantık, olasılık, kümeler gibi konuların makine öğrenmesinde nasıl rol oynadıklarını açıkladı. GTÜ Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Doğa Nalcı ise öğretmen ve öğrencilerin ChatGPT türevi yazılımları kullanmalarını belirtti ve üniversitede geliştirilen yapay zekâ modellerine değindi.

Kaynak: Haber Merkezi

# ilçe, Gebze

29 Mar 2024 - 16:33 - Eğitim --- Okunma

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