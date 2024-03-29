Doğusel: Liman kazası, konteyner gemilerini yeni rota arayışına yöneltti

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Vedat Doğusel, 16 Mart Cumartesi günü Evyapport’ta meydana gelen liman kazası konusunda önemli açıklamalar yaptı.

Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı da kendilerini ağırlayan KTO Başkanı Recep Öztürk ve Yönetimine teşekkür etti. Aracı, liman kazasıyla ilgili olarak da “Denizcilik camiamıza geçmiş olsun. Bu tip olayların tekrar yaşanmamasını temenni ediyoruz” dedi.

“EVYAPPORT’A ÇOK GEÇMİŞ OLSUN”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile çok sayıda konuğun da katıldığı Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısında konuşan İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, şu görüşlere yer verdi:

“-Öncelikle Körfez ilçemizde faaliyet gösteren ve şubemiz üyesi Evyapport Liman İşletmesinde 16 Mart günü yaşanan elim kazada ölüm ve yaralanmanın olmaması büyük bir şans. Üyemiz Evyapport’a çok geçmiş olsun diliyoruz. Allah korudu. Hong Kong bayraklı YM Witness adlı 368 metre uzunluğundaki büyük bir konteyner gemisi, limana yanaşma manevrası sırasında rıhtımdaki vinçlere çarparak devrilmelerine neden oldu. Kazada üç liman vinci devrilirken, rıhtım ve vinçlerin çarptığı konteynerler hasar gördü.

ZARAR 100 MİLYON DOLARI BULABİLİR

Tahminen vinç maliyeti ve iş kaybı çerçevesinde toplam zararın 100 milyon dolara ulaşabileceği öngörülmekte. Bu kaza nedeniyle yabancı konteyner gemilerinin yeni rota arayışına girmesi ise kaçınılmaz oldu. Kaza, Kocaeli bölgesindeki diğer limanlarda yoğunluğa neden olacağı gibi ihracat ve ithalata yönelik konteyner taşımacılığında ise aksamalar görülebilecektir. En kısa sürede yaraların sarılmasını arzu ediyoruz”

Yerel seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Doğusel, Arttırılarak yapılacak yatırımlar ile birlikte; Kocaeli’nin denizcilik adına daha başarılı faaliyetlere imza atacağına inandığını dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi