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Yeni araçlar İtfaiyenin gücüne güç katacak

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Türkiye’nin en başarılı itfaiyelerinden biri olan Kocaeli İtfaiyesi araç filosunu yeni araçlarla güçlendirdi

Yeni araçlar İtfaiyenin gücüne güç katacak mask
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Türkiye’nin en başarılı itfaiyelerinden biri olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi filosunu yeni araçlarla güçlendiriyor. Birçok olayda ve afette erken müdahaleyle önemli işler başaran ve elde ettiği bilgi birikimi eğitim faaliyetleriyle aktaran Kocaeli İtfaiyesi, araç filosunu güçlendiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 11 yeni itfaiye aracını filosuna kattı.

TÜRKİYE’NİN EN BAŞARILI İTFAİYESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı gücüne güç katıyor. Olay ve afette erken müdahaleyle önemli işler başaran ve elde ettiği bilgi birikimi eğitim faaliyetleriyle aktaran Kocaeli İtfaiyesi, adını Türkiye’nin en başarılı itfaiye teşkilatları arasına yazdırdı. Şehirdeki olaya müdahale süresi 3 ila 5 dakika arasında, kırsalda ise 14 ila 30 dakika arasında olan Kocaeli İtfaiyesi 11 yeni itfaiye aracını filosuna kattı.

11 YENİ ARAÇ

Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, araç filosuna 8 adet 18 metre merdivenli 2.5 ton su kapasiteli itfaiye aracını, endüstriyel yangınlara müdahale amaçlı 3 adet ise 15 ton su kapasiteli itfaiye tankerini ekledi. 15 ton su kapasiteli itfaiye tankerleri takviye aracı olarak görev yapacak. Ayrıca bu araçlarda ilk müdahale de yapılabilecek.

İTFAİYENİN ARAÇ SAYISI 114’E YÜKSELDİ

Kocaeli İtfaiyesi filosundaki araç sayısını böylece 114’e çıkardı. Gelecek her ihbarı hazır bir şekilde bekleyen ve bir canı kurtarmak için saniyelerle yarışan  Büyükşehir İtfaiyesi, Kocaeli halkı için 7/24 görev yapıyor. Son teknoloji araç, ekipman ve tecrübeli personeliyle Kocaeli İtfaiyesi, Devlet Üstün Fedakârlık Madalyasına sahip.

Kaynak: BÜLTEN

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29 Mar 2024 - 16:36 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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