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İlkbaharın gelmesiyle çocuklarda alerji şikayetleri artmaya başladı

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Saygı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hakan Uzun, ilkbaharın gelmesiyle çocuklarda başlayan alerjik şikayetler hakkında bilgi verdi. Uzun, “Alerjenlerden korunma amacıyla çocuklar için maskeler kullanılabilir veya polenlerin havada uçuşma miktarı daha az olan saatlerde dışarı çıkılabilir” dedi.

İlkbaharın gelmesiyle çocuklarda alerji şikayetleri artmaya başladı mask
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İlkbaharın gelmesiyle çocuklarda alerji şikayetlerin artmaya başladığını ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hakan Uzun, “Bahar aylarında ortaya çıkan polenlerin etkisiyle özellikle çocuklarda görülen alerjik hastalıklar, yaşam kalitesini düşürebilen önemli sağlık sorunlarıdır. Bahar alerjisi, polenlerin havaya yayılmasıyla tetiklenen bir alerjik reaksiyon olup, özellikle ağaç ve ot polenlerinin etkisiyle ortaya çıkar. Polenlerin havada bulunma süresi ve miktarı arttıkça, alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Bu durum, astım, saman nezlesi ve diğer alerjik hastalıkları olan bireylerde semptomların şiddetlenmesine neden olabilir. Bunun yanı sıra, bahar aylarında artan polen miktarıyla birlikte solunum yolu enfeksiyonları da daha yaygın hale gelebilir. Soğuk algınlığı ve grip gibi viral enfeksiyonlar, polen alerjisi olan kişilerde semptomların artmasına ve solunum yolu rahatsızlıklarının şiddetlenmesine katkıda bulunabilir” dedi.

“POLENLERİN HAVADA UÇUŞMA MİKTARI DAHA AZ OLAN SAATLERDE DIŞARI ÇIKILABİLİR”

Uzun “Çocuklarda bahar alerjisi belirtileri genellikle nezle, burun tıkanıklığı, hapşırma, burun ve damakta kaşıntı, gözlerde sulanma ve kaşıntı, öksürük ve nefes darlığı gibi semptomlarla kendini gösterir. Bu belirtiler, bahar aylarında özellikle rüzgârlı günlerde ve polenlerin havada uçuştuğu zamanlarda daha yoğun olabilir.Bahar alerjisi tedavisinde öncelikle doğru teşhis ve alerjenin belirlenmesi önemlidir. Alerjiden korunma, yüksek etkili bir tedavi yöntemidir ancak polenleri tamamen ortadan kaldırmak her zaman mümkün olmayabilir. Bu nedenle, alerjenlerden korunma amacıyla çocuklar için maskeler kullanılabilir veya polenlerin havada uçuşma miktarı daha az olan saatlerde dışarı çıkılabilir, çocukların ellerini sık sık yıkaması sağlanabilir, sağlıklı ve dengeli beslenmesine dikkat edilebilir. Polenlerin en yoğun salgılandığı zaman dilimi sabahın erken saatleri özellikle 05.00-10.00 arasıdır” dedi.

“İLAÇ KULLANIMI KONUSUNDA MUTLAKA BİR DOKTORA DANIŞILMALI”

Sözlerine devam eden Uzun, “Ayrıca, şikâyetlerde azalma sağlamak için ilaç tedavisi de uygulanabilir. Burun spreyleri, antihistaminikler ve alerji kontrol ilaçları gibi ilaçlar semptomların kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir. Ancak, ilaç kullanımı konusunda mutlaka bir doktora danışılmalı ve doktorun önerileri doğrultusunda ilaçlar kullanılmalıdır. Sonuç olarak, çocuklarda bahar alerjisi belirtileri zamanında tanınmalı ve uygun tedavi yöntemleriyle yönetilmelidir. Doğru teşhis, alerjenlerden korunma önlemleri ve ilaç tedavisi, çocukların yaşam kalitesini artırmak ve bahar alerjisi semptomlarını hafifletmek için önemlidir” ifadelerini kullandı.

# HER, ifade

29 Mar 2024 - 16:52 - Sağlık --- Okunma

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