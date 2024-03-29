Ankasporlu kızlar 3’de 2 yaptı

CADENCE İHSANİYE VE DARICA ÇINARALTI’NI YENDİ
İsmail Arman’ın teknik adamlığını yaptığı Kocaeli Ankaspor voleybol takımı, genç kızlarda final grubuna kalmayı başarmıştı. Final grubunda oynadığı ilk maçında Kocaeli Voleybol’a 3-0 kaybeden Kırmızı-Siyahlı ekip, diğer müsabakalarından galibiyetle ayrıldı. Ankasporlu kızlar, Cadence İhsaniyespor ile oynadıkları, çok büyük çekişmeye sahne olan maçtan 3-2 galip ayrıldı. Ankaspor, üçüncü maçında da Darıca Çınaraltı Gençlikspor’u 3-1 mağlup etti. Teknik Sorumlu İsmail Arman, “Sporcularımız final grubunda çok iyi mücadele ediyorlar. Kulüp olarak da amacımıza ulaşıyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.