Ankasporlu kızlar 3’de 2 yaptı

CADENCE İHSANİYE VE DARICA ÇINARALTI’NI YENDİ

İsmail Arman’ın teknik adamlığını yaptığı Kocaeli Ankaspor voleybol takımı, genç kızlarda final grubuna kalmayı başarmıştı. Final grubunda oynadığı ilk maçında Kocaeli Voleybol’a 3-0 kaybeden Kırmızı-Siyahlı ekip, diğer müsabakalarından galibiyetle ayrıldı. Ankasporlu kızlar, Cadence İhsaniyespor ile oynadıkları, çok büyük çekişmeye sahne olan maçtan 3-2 galip ayrıldı. Ankaspor, üçüncü maçında da Darıca Çınaraltı Gençlikspor’u 3-1 mağlup etti. Teknik Sorumlu İsmail Arman, “Sporcularımız final grubunda çok iyi mücadele ediyorlar. Kulüp olarak da amacımıza ulaşıyoruz” dedi.