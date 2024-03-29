Özel sporculara kutlama

ÜÇ BİRİNCİLİK, BİR ÜÇÜNCÜLÜK MADALYASI
Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen "Down sendromluların olimpiyatı" olarak adlandırılan organizasyonda Milli takım adına yarışmalara katılan Kağıtsporlu özel sporcuları oldukça başarılıydı. Özel milli judocuların bireysel müsabakalarında Kağıtsporlu Ferda Firuze Şevval Devrim kadınlarda 48 kg’da birinci oldu. Judo erkeklerde ise Talha Ahmet Erdem 73 kg’da, Doğukan Coşar da 81 kg’da birincilik kürsüsünde yer aldılar.
KAĞITSPOR’DAN MUTLAMA
Mavi-Beyazlı ekibin bir diğer sporcusu Mehmet Can Topal da 73 kg’da üçüncü sırayı elde etti. Antalya’da yapılan müsabakalarda çok başarılı olan Kağıtspor’un özel sporcularını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Kulüp Başkanı ve yöneticiler karşıladı. Başkan Büyükakın, “Özel sporcularımızın bu başarısı bizleri gururlandırdı. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyorum” dedi.
BAŞKAN BÜYÜKAKIN’DAN ÇİÇEK- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Antalya’dan madalya ile dönen özel sporculara çiçek verdi.
ÖZEL SPORCULAR- Kağıtspor judoda özel sporcularla yer aldığı müsabakalarda başarılı oluyor. Antalya’da yapılan yarışmada da 4 madalya kazandı.
Kaynak: spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.