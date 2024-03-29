Kocaeli Kadın FK Giresun ile oynuyor

GENÇLER TECRÜBE KAZANIYOR
İki yıldır 1.Lig’de yer alan Kocaeli Kadın FK, altyapısından yetişen genç oyuncularla önemli başarılara imza atıyor. Grubunda Play-Off’a çıkmayı başaran Kocaeli Kadın FK, güçlü rakipler karşısında mücadele ediyor. Play-Off’ta kazanmakta zorlanan temsilcimiz, cumartesi kendisi gibi iddiası bulunmayan Giresun Sanayispor karşısında bu kez puan almayı hedefliyor. Teknik Sorumlu Hasan Alemdar, “Play-Off’ta çok güçlü ve bütçeli takımlar var. Bizde genç oyuncularımızla elimizden gelen çabayı gösteriyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.