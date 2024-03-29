Kocaeli Kadın FK Giresun ile oynuyor

GENÇLER TECRÜBE KAZANIYOR

İki yıldır 1.Lig’de yer alan Kocaeli Kadın FK, altyapısından yetişen genç oyuncularla önemli başarılara imza atıyor. Grubunda Play-Off’a çıkmayı başaran Kocaeli Kadın FK, güçlü rakipler karşısında mücadele ediyor. Play-Off’ta kazanmakta zorlanan temsilcimiz, cumartesi kendisi gibi iddiası bulunmayan Giresun Sanayispor karşısında bu kez puan almayı hedefliyor. Teknik Sorumlu Hasan Alemdar, “Play-Off’ta çok güçlü ve bütçeli takımlar var. Bizde genç oyuncularımızla elimizden gelen çabayı gösteriyoruz” dedi.