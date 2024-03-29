Kağıtspor kader maçına çıkıyor

ESENLER EROKSPOR GELİYOR

Geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe Kolejine 86-71 mağlup olan Büyükşehir Kağıtspor, 41 puanla ligde düşme hattında yer alıyor. Mavi-Beyazlı ekip, 31.hafta maçında 42 puanla 14.sırada bulunan Esenler Erokspor’u konuk edecek. Temsilcimiz, İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak, 14.00’de başlayacak maçı kazanıp, rakibini puan olarak yakalamak istiyor. Kağıtspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Takımımız bugün çok zorlu bir maça çıkacak. Bu önemli maçta spor severleri yanımızda görmek istiyoruz” dedi.