28 Haziran yine başardı

İKİ YIL ÖNCESİNİN TÜRKİYE ŞAMPİYONU

İki yıl önce ortaokullar futbolda Türkiye Şampiyonu olan İzmit 28 Haziran Ortaokulu, artık grup maçlarına katılmayı alışkanlık haline getirdi. Geçen yıl yarı finalde son maçta elenen, finallere kalamayan 28 Haziran Ortaokulu, bu kez bunu başarmak istiyor. Bu yıl il birincisi olan 28 Haziran Ortaokulu, ilimizde yapılan, Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan grup maçlarında yarı finale de çok kolay çıktı. Temsilcimiz, grubunda oynadığı iki maçı da farklı skorla kazandı.

İSTANBUL VE DÜZCE TAKIMINI YENDİ

Okulun Beden Eğitim Öğretmeni, ilimizde de bir çok takımda teknik direktörlük yapan Erhan Okur’un çalıştırdığı 28 Haziran Ortaokulu, ilimizde yapılan grup maçlarının ilkinde Düzce Cumayeri Ortaokulu ile karşılaştı. Güneşspor’dan Kocaelispor’a transfer olan Eren Can (4) ve Yusuf Mert’in attığı gollerle karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı. İstanbul Şehit Vedat Barceğcı Ortaokulu’nu da Doruk Görez (2), Ömer Kurt, Eren Can ve Batur Alp’in golleriyle 5-2 kazandı, yarı finale kaldı.

28 HAZİRAN ORTAOKULU- İki yıl önce Türkiye Şampiyonu olmuştu, bu yıl da çok iddialı bir takım kurdu, yarı finale çıktı.

BÜYÜK SEVİNÇ- İzmit 28 Haziran Ortaokulu sporcuları yarı finale çıkmanın sevincini yaşadılar.