Okur: Bu yılda finali hedefliyoruz

“İLK TURU KOLAY GEÇTİK”

Erhan Okur, geçen yıl İzmir’de yapılan yarı final maçlarında çok büyük şanssızlık yaşadıklarını belirterek, “İlk grubu ilimizde oynamamız çok iyi oldu. İlk grubu çok da rahat geçtik, zorlanmadık. Ancak bundan sonraki yarı finallerin çok zorlu geçeceğini tahmin ediyorum. Denizli veya Çanakkale’de yapılacak yarı finallere çok iddialı takımlar geliyor. O maçlarda gerçek gücümüzü gösterip, final grubuna kalmak istiyoruz. Bu yılki oyuncu kadromuzda çok yetenekli isimler var” dedi.