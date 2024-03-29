Alpaslan Ortaokulu yarı finallerde

GRUP MAÇLARI İLİMİZDE OYNANDI

Derince Alpaslan Ortaokulu, bu yıl erkeklerde ortaokullar arası futbol il birinciliğinde 28 Haziran Ortaokulu’nun arkasından ikinci sırada yer alarak Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkını elde etmişti. İlimizde yapılan ilk grup müsabakalarında İstanbul, Sakarya ve Bursa takımlarıyla aynı grupta yer aldı. İlk maçında İstanbul’u 4-0 yendi. Bu maçta temsilcimizin gollerini Kaan Kansız (2), Yiğitali Özer ve Dursun Kanat attı.

FİNALDE BURSA’YI YENDİ

İkinci karşılaşmasında ise Sakarya ile 0-0 berabere kaldı. Son maçında Bursa Sabiha Köstem Ortaokulu ile grup birinciliği için karşılaştı. Doruk Demirer, Yiğitali Özer ve Yiğit Efe Ayhan’ın attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Grup birincisi olan Derince Alpaslan Ortaokulu, ilimizi yarı final müsabakalarında temsil etme hakkını elde etti. Yarı final maçları 18-21 Nisan tarihleri arasında Denizli veya Çanakkale’de yapılacak.