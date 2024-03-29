Budakin: Çok büyük gurur

“FİNALLERE KALMAYI AMAÇLIYORUZ”
Son 4 yıldır Derince Alpaslan Ortaokulu takımının erkek küçük ve yıldız takımını çalıştıran Tuncay Budakin, “Geçen yıl küçüklerde ilimizi Tekirdağ’da temsil etmiştik. Ortaokullarda ilk kez böylesine bir başarı yakaladık. Bizi destek veren okulu yönetimine, Beder Eğitim Öğretmeni Kamuran Yalçın’a sporcularımızın kulüplerine ve ailelerine çok teşekkür ediyorum. En çok da sahada çok iyi mücadele eden futbolcularımı kutluyorum. Yarı final maçlarında da başarılı olup, Türkiye finallerine kalmayı amaçlıyoruz” dedi.
Kaynak: spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.