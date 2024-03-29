Budakin: Çok büyük gurur

“FİNALLERE KALMAYI AMAÇLIYORUZ”

Son 4 yıldır Derince Alpaslan Ortaokulu takımının erkek küçük ve yıldız takımını çalıştıran Tuncay Budakin, “Geçen yıl küçüklerde ilimizi Tekirdağ’da temsil etmiştik. Ortaokullarda ilk kez böylesine bir başarı yakaladık. Bizi destek veren okulu yönetimine, Beder Eğitim Öğretmeni Kamuran Yalçın’a sporcularımızın kulüplerine ve ailelerine çok teşekkür ediyorum. En çok da sahada çok iyi mücadele eden futbolcularımı kutluyorum. Yarı final maçlarında da başarılı olup, Türkiye finallerine kalmayı amaçlıyoruz” dedi.

Kaynak: spor servisi