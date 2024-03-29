Kocaelispor'da hazırlıklar sürüyor

KOUAKOU VE GÖKHAN DÖNDÜ

Milli aranın ardından sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Kocaelispor’da bu maçın hazırlıkları devam ediyor. Brunga Tesisleri’nde yapılan çalışmada sakatlıkları geçen kaptan Gökhan Değirmenci ve Cristian Kouakou takıma katıldı. Sakatlıklarını süren Fofana, Kharaishvili ve Beridze'nin ise tedavilerine devam ediliyor. Kocaelispor’da düz koşuyla başlayan antrenman pas ve koordinasyon çalışmasıyla sona erdi.