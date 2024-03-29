Kocaelispor'da hazırlıklar sürüyor

KOUAKOU VE GÖKHAN DÖNDÜ
Milli aranın ardından sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Kocaelispor’da bu maçın hazırlıkları devam ediyor. Brunga Tesisleri’nde yapılan çalışmada sakatlıkları geçen kaptan Gökhan Değirmenci ve Cristian Kouakou takıma katıldı. Sakatlıklarını süren Fofana, Kharaishvili ve Beridze'nin ise tedavilerine devam ediliyor. Kocaelispor’da düz koşuyla başlayan antrenman pas ve koordinasyon çalışmasıyla sona erdi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Zeki - Biz urfa maçinda şansimizi kaybettik.bu ruhsuz takimdan bir şey olmaz
Rs - Ertuğrul hocayı ve takımın en skorer oyuncusu tanque gittiğinden beri takımın beli doğrulmuyor yanlış transferler yanlış hoca tercihi kocaelispor'u şampiyonluk potasından geriye doğru itti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.