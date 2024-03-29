Altın Kiraz’ın iftarına Başkan Durul da katıldı

BASINA ÖZEL TEŞEKKÜR
Turnuvanın Tertip Komitesi Başkanı Metin Özkan, turnuvaya destek veren basın mensuplarına iftar yemeği verdi. Verilen iftar yemeğine Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Başkanı Cemal Kaplan, TSYD Kocaeli Şube Başkanı Metin Karan ve basın mensupları katıldı. Keyifli geçen akşam sonunda katkılarından dolayı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan'a ve TSYD Kocaeli Şube Başkanı Metin Karan plaket verildi. Altın Kiraz Tertip Komitesi Başkanı Metin Özkan, turnuva boyunca emek veren tüm basın mensuplarına teşekkür etti.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.