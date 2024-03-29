Mustafa Gürsel: Çok önemli bir maç

“ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”
Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, “Göztepe maçı hazırlıklarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu maçı kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. İçinde bulunduğumuz durumu anlatmaya gerek yok, hepimiz bunun farkındayız. Evimizdeki Göztepe maçı bundan sonra süreç anlamında çok önemli. Pozitif enerjiyi bu maçta alacağımızı düşünüyorum. Camia ve taraftar anlamında rüzgarı arkamıza alıp hedefe ulaşmak adına elimizden geleni yapacağız. Göztepe maçının saha dışında da bize katacağı çok şey var”
“RAKİP GÜZEL BİR HAVA YAKALADI”
Deneyimli teknik adam devamında, “Camialar taraftarı, basını, futbolcusu, teknik ekibi, yönetimi ile bütün olmalı. Göztepe’yi biliyoruz. Futbol biraz da hava olayı. Takımlar kötü giderken bir anda toparlayabiliyor, tersi de olabiliyor. Rakibimiz güzel bir hava yakaladı. Nasıl oynadıklarını biliyoruz. Kanatlarını daha çok öne çıkaran, merkezi kalabalık tutan, uzun toplarla çıkıp ikinci topları almaya çalışan, arkada 5-3-2 dizilişi ile sahaya çıkan bir takım görüntüsündeler. Biz de bunlara göre çalışıp gerekli önlemleri alarak ihtiyacımız olanı alacağız” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Çhty Karahan - Bu maçı kazanmak istiyorsak herkes çok çalışacak hatta 2 kişılik oynayacak ,bireysel hataya yer yok mümkün oldukça pas hatası yapılmayacak doldur boşalt şişirme yok defanstaki oyuncular riskli bölgede kaleciyle gereksiz paslaşma yapmayacak hücuma top yaparak çıkılacak orta sağ oyuncularımız yerini kaybetmeyecek orta sahada kesinlikle en azından 1 adamımız olacak gereksiz ortalar yapılmayacak çok pas yapılacak kendimizi değil topu koşturacağız baskılı futbol ilk 20 25 dakikayı sakin atlatmamiz gerekiyor bu maçı az hata yapan kazanır Allah yardımcımız olsun yenersek çıkış yakalariz bu havayla bizi kimse tutama
Adali - ???bizim maçtan sonra Kocaeli yönetiminin ve hocasının halı olan cefakar taraftara oluyor ve????Göztepe yönetimi hocasi ve biz taraftarlarn halı ????
Recep Sever - TÜM KOCAELİSPORLULAR HOCADAN VE OYNANAN OYUNDAN RAHATSIZ ERTUĞTRUL HOCA VE TANQUE GİTTİĞİNDEN BERİ TAKIM BERBAT OYNAMAYA BAŞLADI AYRICA YENİ GÜRCÜ TRANSFELER FİYASKO !!
Sakinim - Sağlamı gönderenlerin tamamı cezasını çekmeden bu işler düzelmez,
Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.
Esen rüzgar size yarar mı bilmem
Adalı 54 - Hoca rüzgarı arkasına alarak oynayacakmış bakalım yeterli rüzgar olacakmı izleyip göreceğiz
Babür Bey - 3-4-3 oynama sakın..
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.