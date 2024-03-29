Mustafa Gürsel: Çok önemli bir maç

“ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, “Göztepe maçı hazırlıklarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu maçı kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. İçinde bulunduğumuz durumu anlatmaya gerek yok, hepimiz bunun farkındayız. Evimizdeki Göztepe maçı bundan sonra süreç anlamında çok önemli. Pozitif enerjiyi bu maçta alacağımızı düşünüyorum. Camia ve taraftar anlamında rüzgarı arkamıza alıp hedefe ulaşmak adına elimizden geleni yapacağız. Göztepe maçının saha dışında da bize katacağı çok şey var”

“RAKİP GÜZEL BİR HAVA YAKALADI”

Deneyimli teknik adam devamında, “Camialar taraftarı, basını, futbolcusu, teknik ekibi, yönetimi ile bütün olmalı. Göztepe’yi biliyoruz. Futbol biraz da hava olayı. Takımlar kötü giderken bir anda toparlayabiliyor, tersi de olabiliyor. Rakibimiz güzel bir hava yakaladı. Nasıl oynadıklarını biliyoruz. Kanatlarını daha çok öne çıkaran, merkezi kalabalık tutan, uzun toplarla çıkıp ikinci topları almaya çalışan, arkada 5-3-2 dizilişi ile sahaya çıkan bir takım görüntüsündeler. Biz de bunlara göre çalışıp gerekli önlemleri alarak ihtiyacımız olanı alacağız” dedi.