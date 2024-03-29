Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
29 Mar 2024 - 19:20- Spor G:

Mustafa Gürsel: Çok önemli bir maç

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Çarşamba günü oynanacak olan Göztepe maçının büyük önem taşıdığını söyledi.

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Mustafa Gürsel: Çok önemli bir maç mask
ABONE OL Google News Sayfamız

“ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, “Göztepe maçı hazırlıklarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu maçı kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız.  İçinde bulunduğumuz durumu anlatmaya gerek yok, hepimiz bunun farkındayız. Evimizdeki Göztepe maçı bundan sonra süreç anlamında çok önemli. Pozitif enerjiyi bu maçta alacağımızı düşünüyorum. Camia ve taraftar anlamında rüzgarı arkamıza alıp hedefe ulaşmak adına elimizden geleni yapacağız. Göztepe maçının saha dışında da bize katacağı çok şey var

“RAKİP GÜZEL BİR HAVA YAKALADI”

Deneyimli teknik adam devamında, “Camialar taraftarı, basını, futbolcusu, teknik ekibi, yönetimi ile bütün olmalı. Göztepe’yi biliyoruz. Futbol biraz da hava olayı. Takımlar kötü giderken bir anda toparlayabiliyor, tersi de olabiliyor. Rakibimiz güzel bir hava yakaladı. Nasıl oynadıklarını biliyoruz. Kanatlarını daha çok öne çıkaran, merkezi kalabalık tutan, uzun toplarla çıkıp ikinci topları almaya çalışan, arkada 5-3-2 dizilişi ile sahaya çıkan bir takım görüntüsündeler. Biz de bunlara göre çalışıp gerekli önlemleri alarak ihtiyacımız olanı alacağız” dedi.

 

# hava, VAR, kocaelispor

29 Mar 2024 - 19:20 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.334.915 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
06

Çhty Karahan - Bu maçı kazanmak istiyorsak herkes çok çalışacak hatta 2 kişılik oynayacak ,bireysel hataya yer yok mümkün oldukça pas hatası yapılmayacak doldur boşalt şişirme yok defanstaki oyuncular riskli bölgede kaleciyle gereksiz paslaşma yapmayacak hücuma top yaparak çıkılacak orta sağ oyuncularımız yerini kaybetmeyecek orta sahada kesinlikle en azından 1 adamımız olacak gereksiz ortalar yapılmayacak çok pas yapılacak kendimizi değil topu koşturacağız baskılı futbol ilk 20 25 dakikayı sakin atlatmamiz gerekiyor bu maçı az hata yapan kazanır Allah yardımcımız olsun yenersek çıkış yakalariz bu havayla bizi kimse tutama

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Mart 05:38
05

Adali - ???bizim maçtan sonra Kocaeli yönetiminin ve hocasının halı olan cefakar taraftara oluyor ve????Göztepe yönetimi hocasi ve biz taraftarlarn halı ????

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Mart 15:40
04

Recep Sever - TÜM KOCAELİSPORLULAR HOCADAN VE OYNANAN OYUNDAN RAHATSIZ ERTUĞTRUL HOCA VE TANQUE GİTTİĞİNDEN BERİ TAKIM BERBAT OYNAMAYA BAŞLADI AYRICA YENİ GÜRCÜ TRANSFELER FİYASKO !!

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 30 Mart 14:58
03

Sakinim - Sağlamı gönderenlerin tamamı cezasını çekmeden bu işler düzelmez,

Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.

Esen rüzgar size yarar mı bilmem

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 30 Mart 13:23
02

Adalı 54 - Hoca rüzgarı arkasına alarak oynayacakmış bakalım yeterli rüzgar olacakmı izleyip göreceğiz

Yanıtla . 5Beğen . 2Beğenme 30 Mart 06:21
Diğer 4 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TESİS ŞEFİ ARANIYOR

Köseköy de kurulmakta olan H.Beton Tesisi için aşağıdaki niteliklerde TESİS ŞEFİ aranıyor. *İnşaat Mühendisi veya Mimar Mühendis *veya Jeoloji Mühe...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 30.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ERDEM DOĞRAMA ELEMANLAR ARIYOR

Maaş+ Sgk+ Servis+ Yemek    Servisimiz Bekirdere-Yeşilova-Kandıra sapağı güzergâhından geçmektedir. BAY ELEMAN alınacaktır Fabrikamızda palet, sand...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza, askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 20....

GÜNAYDIN VİNÇ PERSONELLER ARIYOR

Günaydın Vinç Hizmetlerine; *Bakım onarım işlerinde YARDIMCI PERSONELLER, *Yıkama ve çevre düzeni yapabilecek PERSONELLER, *ELEKTRİK VE MEKANİK UST...

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

TFF'den hakem kararı mask
TFF'den hakem kararı
Adım adım şampiyonluğa mask
Adım adım şampiyonluğa
İlk maçında nakavt: UFC'de İbo Aslan fırtınası! mask
İlk maçında nakavt: UFC'de İbo Aslan fırtınası!
Kocaelispor ulusal lisans başvurusunu yaptı mask
Kocaelispor ulusal lisans başvurusunu yaptı
İşte Göztepe maçı için satılan bilet sayısı mask
İşte Göztepe maçı için satılan bilet sayısı
BAL’da hafta içi mesaisi mask
BAL’da hafta içi mesaisi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL