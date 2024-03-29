Kocaelispor’un kapısından dönmüş

ŞENOL GÜNEŞ ONAY VERMİŞ

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki yıldızı Semih Kılıçsoy'un, sezon başında bonservisiyle birlikte Kocaelispor'a geleceği ancak Beşiktaş Kulübü'nün altyapı sorumlusu Mehmet Ekşi'nin bu transfere son anda engel olduğu iddia edildi. Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre sezon başında Ertuğrul Sağlam'ın talebi doğrultusunda Beşiktaş Kulübü ile Semih Kılıçsoy'un transferi konusunda anlaşan Kocaelispor, Şenol Güneş'in onay vermesi ile transferi oyuncunun bonservisini alarak bitirmek üzereydi.

SERDAR TOPRAKTEPE OYNATTI

Transfer ile ilgili araya giren Beşiktaş Kulübü Altyapı Sorumlusu Mehmet Ekşi, yönetim ile yaptığı görüşme sonrası bu transfere engel oldu. Bu sezon Kocaelispor' un kapısından dönen Semih Kılıçsoy, forma giydiği 17 Süper Lig maçında 9 gol ve 1 asistlik performansa imza attı. Semih’in parlamasındaki en büyük rolü ise Kocaelispor camiasına mal olmuş isimlerden Beşiktaş U-19 takımının Teknik Direktörü Serdar Topraktepe olmuştu. Topraktepe, A Takım teknik sorumluluğuna getirildikten sonra genç oyuncuya ilk on birde görev vermişti.