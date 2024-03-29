Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
29 Mar 2024 - 19:36- Spor G:

Kocaelispor’un kapısından dönmüş

ABONE OL Google News Sayfamız

Fanatik Gazetesi’nin iddiasına göre Beşiktaş’ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Kocaelispor’un transfer gündemine gelmiş, bitmek üzere olan transfere Beşiktaş Alt Yapı Sorumlusu Mehmet Ekşi tarafından engellendiği öğrenildi.

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Kocaelispor’un kapısından dönmüş mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ŞENOL GÜNEŞ ONAY VERMİŞ

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki yıldızı Semih Kılıçsoy'un, sezon başında bonservisiyle birlikte  Kocaelispor'a geleceği ancak Beşiktaş Kulübü'nün altyapı sorumlusu Mehmet Ekşi'nin bu transfere son anda engel olduğu iddia edildi. Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre sezon başında Ertuğrul Sağlam'ın talebi doğrultusunda Beşiktaş Kulübü ile Semih Kılıçsoy'un transferi konusunda anlaşan Kocaelispor, Şenol Güneş'in onay vermesi ile transferi oyuncunun bonservisini alarak bitirmek üzereydi.

 

SERDAR TOPRAKTEPE OYNATTI

 Transfer ile ilgili araya giren Beşiktaş Kulübü Altyapı Sorumlusu Mehmet Ekşi, yönetim ile yaptığı görüşme sonrası bu transfere engel oldu. Bu sezon Kocaelispor' un kapısından dönen Semih Kılıçsoy, forma giydiği 17 Süper Lig maçında 9 gol ve 1 asistlik performansa imza attı. Semih’in parlamasındaki en büyük rolü ise Kocaelispor camiasına mal olmuş isimlerden Beşiktaş U-19 takımının Teknik Direktörü Serdar Topraktepe olmuştu. Topraktepe, A Takım teknik sorumluluğuna getirildikten sonra genç oyuncuya ilk on birde görev vermişti.

 

 

 

# kocaelispor

29 Mar 2024 - 19:36 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.334.915 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TESİS ŞEFİ ARANIYOR

Köseköy de kurulmakta olan H.Beton Tesisi için aşağıdaki niteliklerde TESİS ŞEFİ aranıyor. *İnşaat Mühendisi veya Mimar Mühendis *veya Jeoloji Mühe...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 30.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ERDEM DOĞRAMA ELEMANLAR ARIYOR

Maaş+ Sgk+ Servis+ Yemek    Servisimiz Bekirdere-Yeşilova-Kandıra sapağı güzergâhından geçmektedir. BAY ELEMAN alınacaktır Fabrikamızda palet, sand...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza, askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 20....

GÜNAYDIN VİNÇ PERSONELLER ARIYOR

Günaydın Vinç Hizmetlerine; *Bakım onarım işlerinde YARDIMCI PERSONELLER, *Yıkama ve çevre düzeni yapabilecek PERSONELLER, *ELEKTRİK VE MEKANİK UST...

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

TFF'den hakem kararı mask
TFF'den hakem kararı
Adım adım şampiyonluğa mask
Adım adım şampiyonluğa
İlk maçında nakavt: UFC'de İbo Aslan fırtınası! mask
İlk maçında nakavt: UFC'de İbo Aslan fırtınası!
Kocaelispor ulusal lisans başvurusunu yaptı mask
Kocaelispor ulusal lisans başvurusunu yaptı
İşte Göztepe maçı için satılan bilet sayısı mask
İşte Göztepe maçı için satılan bilet sayısı
BAL’da hafta içi mesaisi mask
BAL’da hafta içi mesaisi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL