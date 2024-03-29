AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Sertif Gökçe’ye sordu: “DEM’e Derince’de ne verilecek?”

GÖKÇE-DEM İŞBİRLİĞİ
DEM Parti, Derince’de aday göstermeyerek CHP Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe’ye desteğini ortaya koymuştu. DEM Parti İl Başkanı Nuri Tan, Gökçe’yi desteklediklerini resmen açıklamıştı. Gökçe de son açıklamalarında herkesin desteğine açık olduklarını, bunun içinde DEM Parti’nin de olduğunu ifade etti.
TİPİOĞLU’NDAN 2 SORU
Gökçe, ayrıca Derince’de teşkilat programı yapan AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu’nu tartışmaya açmıştı. Tipioğlu da bunun üzerine, “Mızrak artık çuvala sığmıyor. Karalamalarla dolu açıklamalara milletimizin karnı tok. CHP adayına iki tane net sorum var. 1-) DEM Parti Kocaeli’nin her yerinde aday çıkardığı halde Derince’de size destek olmak için aday çıkarmadı, bunu nasıl karşılıyorsunuz? 2-) DEM Parti yetkilileri sizi desteklediklerini kendileri açıkladılar, ne karşılığında sizi destekliyorlar?
SAHTE ŞİRİNLİKLE OLMAZ
Bu işler algıyla, sahte şirinliklerle olmaz. Milletimizi her seçim dönemi kandırmaya çalışanların, perde arkasında kimlere neler verdiğini gördük. Bu kirli bir ittifaktır. Sertif Gökçe, bunun karşılığında ne vermiştir çıksın açıklasın” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.