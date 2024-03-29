Talus: “Miting alanında sayılardan daha fazlası vardı”

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, perşembe günü yapılan Büyük Kocaeli Mitingi ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Büyük Kocaeli Mitingimizi yaptık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yerel seçimin son mitinginde Kocaeli’mizde ağırladık. Miting alanında kalabalıklar, bayraklar, sloganlar olur… Mitingler sayılarla anlatılır. Katılım 85 bin kişi olarak Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat açıklandı. Dışarıda da kalanlar olduğunu biliyoruz. Ama perşembe günü yapılan miting sayılarla ifade edilebilecek bir miting değildi. Meydanda muhabbet vardı, vefa vardı, aşk vardı. Kocaeli halkı bir kez daha her zamanki yerinde Cumhurbaşkanımızın yanındaydı. Millet Cumhurbaşkanımıza gür sadayla muhabbetini, sevgisini iletti. Sahneden de aynı sıcaklık ve samimiyetle karşılık aldı. Cumhurbaşkanımız Kocaeli sevgisini yüksek sesle ifade etti. Bereketli, coşkulu, duygu dolu bir miting oldu. Cumhurbaşkanımızla kucaklaştığımız son mitingimize katılan, katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu büyük organizasyona emek veren tüm teşkilatımızı kutluyorum. Bu birlik, bu coşku pazar gecesi yaşayacağımız sevinçlerin habercisidir”.

Kaynak: Haber Merkezi