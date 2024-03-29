Seçmen kağıtlarında büyük tehlike

Vatandaşların en son güncel bilgilerin yer aldığı seçmen kağıtları ise adeta dolandırıcıların hedefinde. Güvenlik uzmanları seçmen kağıtlarının çöpe ya da sokağa atılmaması konusunda vatandaşları uyardı. Uzmanlar seçmen kağıtlarının oy kullanma işleminin ardından imha edilmesi gerektiğini belirtti. Uyarılarda, “TC Kimlik No, adres ve telefon numarası gibi bir çok kişisel bilginin yer aldığı seçmen kağıtları, dolandırıcılar için yeni bir kapı. Seçmen kağıtlarında yer alan bilgilerle dolandırıcılar, bu bilgileri kullanarak kişilerin üzerinden işlem yapabiliyor. Bu nedenle seçmen kağıtları oy kullanıldıktan sonra mutlaka imha edilmeli” ifadelerine yer verildi.