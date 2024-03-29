Akçakoca sakinlerinden Tutuş’a teşekkür

Büyükşehir ve İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş’a teşekkür eden vatandaşlar yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

-2012 yılında dönemin Belediye Başkanı Nevzat Doğan, komşuluk ilişkilerimizin gelişmesi için mahallemizin belli noktalarına çardak koydu. Ancak bu çardakların ne bakımı yapıldı ne de değiştirildi. 2012 yılından bu yana bakımsız olan çardaklarımızla ilgili durumu AK Parti İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş’a durumu anlattık. Tutuş yaşadığımız sıkıntıyı Büyükşehir Belediyesine aktardı. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çürüyen kamelyalarımızı değiştirmeye başladı. Bunun için Muharrem Tutuş ve büyükşehir çalışanlarına teşekkür ederiz.