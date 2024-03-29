Büyükakın’dan çarpıcı Kocaelispor açıklaması: “Kocaelispor’da hiçbir başkanı ben belirlemedim, belirlemeyeceğim”   

“ŞARTLI DESTEKTE BULUNMADIM, HİÇBİR BAŞKANI BELİRLEMEDİM”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın bu akşam Hodri Meydan Taraftarlar Derneği’nin Antikkapı Restoran’daki iftarında yaptığı konuşmada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş ile birlikte iftara katılan Büyükakın, Kocaelispor’a desteklerinin herhangi bir şarta bağlı olmadığını ifade ederek, “Ne bundan önceki herhangi bir tarihte ne de bundan sonraki bir tarihte bizim Kocaelispor’a desteğimiz herhangi bir şarta bağlı olmadı, olmayacak. Altını çizerek bir kez daha söylüyorum ben Kocaelispor’u tutarken siyasetin içinde değildim. Genel sekreter görevinde bir memurdum” dedi.

“YÖNETİME HİÇBİR ZAMAN MÜDAHALE ETMEDİM”

Yönetimin oluşumuna müdahil olduğu söylentileriyle ilgili olarak ise Büyükakın, “Kocaelispor yönetimine hiçbir zaman müdahale etmedim. Hiçbir başkanı ben belirlemedim, belirlemeyeceğim. İster hoşunuza gitsin, ister gitmesin. Kulüp başkanlığı başka bir şeydir, belediye başkanlığı başka bir şeydir” diye konuştu.

“KOCAELİSPOR’A ZARAR VERMEYİ BIRAKSINLAR”

Başkan Büyükakın konuşmasının devamında, “Ben Kocaelispor’a şampiyon olsa da olmasa da, başarılı olsa da olmasa da destek olmaya devam edeceğim. Kocaelispor’un yükü öyle böyle bir yük değil. Bunun yükün nasıl bir yük olduğunu ben biliyorum. Slogan atmayla, sosyal medyadan paylaşım yapmayla destek olunmaz. Kocaelispor’a zarar vermeyi bıraksınlar, kimi kast ettiğimi biliyorlar. Taraftara özellikle şunu da söylemek istiyorum. Kocaelispor hiçbir siyasi partinin hegemonyası altında değildir. Kocaelispor, Kocaelispor’dur. Kocaelispor’a yapılacak en kötü şey onu siyasete alet etmektir. Siyasetle tribünü birbirine sokmaktır”

“OYLAR SİZİN OLSUN, LANET OLSUN”

“Tribünde Kocaelispor başarısız olsun diye slogan attıranlara sesleniyorum; aklınızı başınıza alın. Kocaelispor’un, yönetimin, teknik ekibin, futbolcunun moralini bozmayı bırakın. Bütün oylar sizin olsun, lanet olsun. Kocaelispor’un üstünden elinizi, gölgenizi çekin, çekin be kardeşim. Bugünden sonra tüm tribünden rica ediyorum. Seçimle hiçbir işimiz yok değil mi artık? Pazar günü seçim bitiyor. Yok değil mi derdimiz? Takıma hep beraber destek olun. Bu takımın Süper Lige çıkma şansı devam ediyor” dedi.