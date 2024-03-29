“SİZİ HEDİYELERİN EN GÜZELİYLE ÖDÜLLENDİRELİM”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Hodri Meydan Taraftarlar Derneği’nin iftarına katılan Kocaelisporlu futbolculara seslendi. Büyükakın, “Futbolcu kardeşlerim sizden bir tek bir isteğimiz var. Siz bu taraftarın yıllardır beklediği rüyayı gerçekleştirin, bu takımı Süper Lige çıkarın, bende sizi abat edeyim. Sizden tek istediğimiz bu. Bu taraftara bu hediyeyi verin. Bizde sizi hediyelerin en güzeliyle ödüllendirelim. Bu da bizim sözümüz” diyerek futbolculara ciddi anlamda moral yüklemiş oldu.

“KÖTÜ OYNASA DA DESTEKLEYİN”

Taraftardan takım kötü oynasa bile destek olmaya devam edeceklerinin sözünü alan Başkan Büyükakın, “O güne kadar taraftardan da şunu istiyorum. Takımın başarılı olması için kötü bile oynasalar moral vereceksiniz. Söz mü? Hep birlikte yüzümüz gülecek.” diye konuştu.

“NE OLURSA OLSUN KOCAELİSPOR’UN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Kocaelispor’un yanında olmaya devam edeceğini belirten Büyükakın, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Üzerime düşeni hep yaptım yapmaya devam edeceğim. Ben ne olursa olsun Kocaelispor’un yanında olmaya devam edeceğim. Tesislerimiz, alt yapımız bunlar bizim için çok daha önemli. Bu masada oturan çocukların Zeki Kayalar olmasını istiyoruz. Tahir Büyükakın’ı her zaman yanınızda olacak buna inanın. Küçük işleri kavgaları bırakın. Sizden tek isteğim bir ve beraber olmanız. Her birinizi sevgiyle saygıyla muhabbetle selamlıyorum”