“SİZİ HEDİYELERİN EN GÜZELİYLE ÖDÜLLENDİRELİM”
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Hodri Meydan Taraftarlar Derneği’nin iftarına katılan Kocaelisporlu futbolculara seslendi. Büyükakın, “Futbolcu kardeşlerim sizden bir tek bir isteğimiz var. Siz bu taraftarın yıllardır beklediği rüyayı gerçekleştirin, bu takımı Süper Lige çıkarın, bende sizi abat edeyim. Sizden tek istediğimiz bu. Bu taraftara bu hediyeyi verin. Bizde sizi hediyelerin en güzeliyle ödüllendirelim. Bu da bizim sözümüz” diyerek futbolculara ciddi anlamda moral yüklemiş oldu.
“KÖTÜ OYNASA DA DESTEKLEYİN”
Taraftardan takım kötü oynasa bile destek olmaya devam edeceklerinin sözünü alan Başkan Büyükakın, “O güne kadar taraftardan da şunu istiyorum. Takımın başarılı olması için kötü bile oynasalar moral vereceksiniz. Söz mü? Hep birlikte yüzümüz gülecek.” diye konuştu.
“NE OLURSA OLSUN KOCAELİSPOR’UN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİM”
Kocaelispor’un yanında olmaya devam edeceğini belirten Büyükakın, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Üzerime düşeni hep yaptım yapmaya devam edeceğim. Ben ne olursa olsun Kocaelispor’un yanında olmaya devam edeceğim. Tesislerimiz, alt yapımız bunlar bizim için çok daha önemli. Bu masada oturan çocukların Zeki Kayalar olmasını istiyoruz. Tahir Büyükakın’ı her zaman yanınızda olacak buna inanın. Küçük işleri kavgaları bırakın. Sizden tek isteğim bir ve beraber olmanız. Her birinizi sevgiyle saygıyla muhabbetle selamlıyorum”
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(9 )
Ayhan - Başkanım biz taraftarlar olarak herkesi birleştirip türbünde rekor kıran Bahri Yavuz başkanımızı tekrar başkan olarak görmek istiyoruz.kocaelisporun kuruşuna zarar getirmeyen,türünden gelen Bahri başkan bizi hedefimize kesinlikle ulaştırır.haydi başkanım,seçin Bahri başkanı
Derdo - Başkanım sizleri hep böyle takımın yanında olmanızı görmek,takıma desteklerini eksiksiz yapmanız tüm Kocaelispor camiası olarak bizleri son derece mutlu etmiştir.TEŞEKKÜRLER BAŞKANIM.
İzmitli - Başkanım sizden razıyız sizi seviyoruz lakin futbolcular ve yönetimden memnun değiliz lütfen takımın başına işi bilen adamlar gelsin verilen paralara yazık günah olmasın..
Ümit Yazıcıoğlu - Tahir başkanım, Kocaelispor bu kentin gururudur.
Lütfen kurumsallık sağlayalım ve liyakata önem verelim.
Ünal 41 - Başkana bu yakışır artık işi bilen bir başkana takımı verip menejerleri kulübe sokmayıp takımı siyasilerden uzak tutup desteklemesini istiyorum
Körfezli Taksici - Teşekkürler başkanlm iyiki varsln bu konuşmanlz kocaelispor taraftarl olarak banada çok iyi geldi taklma güvenim arttl
41izmit - Teşekkürler Tahir başkan.???
. - Başkan lütfen Göztepe ye prim verde çok gol atmasınlar
Ks41 - Burası PTT ligi kimin kimi yeneceği hiç belli olmaz yeğenim sen artık hangi takımlıysan Kocaelispor size zamanında bayabi atmış anlaşılan hala çıkaramamışsınız..
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.