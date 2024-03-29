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29 Mar 2024 - 22:20- Siyaset G:

Büyükakın’dan Kocaelisporlu futbolculara moral: “Bu takımı Süper Lige çıkarın, bende sizi abat edeyim”

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelisporlu futbolculara seslenerek, “Siz bu taraftarın yıllardır beklediği rüyayı gerçekleştirin, bu takımı Süper Lige çıkarın, bende sizi abat edeyim” dedi.

Gökhan Beşiktaş
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Büyükakın’dan Kocaelisporlu futbolculara moral: “Bu takımı Süper Lige çıkarın, bende sizi abat edeyim” mask
Büyükakın’dan Kocaelisporlu futbolculara moral: “Bu takımı Süper Lige çıkarın, bende sizi abat edeyim”
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“SİZİ HEDİYELERİN EN GÜZELİYLE ÖDÜLLENDİRELİM” 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Hodri Meydan Taraftarlar Derneği’nin iftarına katılan Kocaelisporlu futbolculara seslendi. Büyükakın, “Futbolcu kardeşlerim sizden bir tek bir isteğimiz var. Siz bu taraftarın yıllardır beklediği rüyayı gerçekleştirin, bu takımı Süper Lige çıkarın, bende sizi abat edeyim. Sizden tek istediğimiz bu. Bu taraftara bu hediyeyi verin. Bizde sizi hediyelerin en güzeliyle ödüllendirelim. Bu da bizim sözümüz” diyerek futbolculara ciddi anlamda moral yüklemiş oldu. 

Büyükakın’dan Kocaelisporlu futbolculara moral: “Bu takımı Süper Lige çıkarın, bende sizi abat edeyim”

“KÖTÜ OYNASA DA DESTEKLEYİN”

Taraftardan takım kötü oynasa bile destek olmaya devam edeceklerinin sözünü alan Başkan Büyükakın, “O güne kadar taraftardan da şunu istiyorum. Takımın başarılı olması için kötü bile oynasalar moral vereceksiniz. Söz mü? Hep birlikte yüzümüz gülecek.” diye konuştu.

“NE OLURSA OLSUN KOCAELİSPOR’UN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Kocaelispor’un yanında olmaya devam edeceğini belirten Büyükakın, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Üzerime düşeni hep yaptım yapmaya devam edeceğim. Ben ne olursa olsun Kocaelispor’un yanında olmaya devam edeceğim. Tesislerimiz, alt yapımız bunlar bizim için çok daha önemli. Bu masada oturan çocukların Zeki Kayalar olmasını istiyoruz. Tahir Büyükakın’ı her zaman yanınızda olacak buna inanın. Küçük işleri kavgaları bırakın. Sizden tek isteğim bir ve beraber olmanız. Her birinizi sevgiyle saygıyla muhabbetle selamlıyorum” 

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29 Mar 2024 - 22:20 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(9)
09

Ayhan - Başkanım biz taraftarlar olarak herkesi birleştirip türbünde rekor kıran Bahri Yavuz başkanımızı tekrar başkan olarak görmek istiyoruz.kocaelisporun kuruşuna zarar getirmeyen,türünden gelen Bahri başkan bizi hedefimize kesinlikle ulaştırır.haydi başkanım,seçin Bahri başkanı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Mart 11:57
08

Derdo - Başkanım sizleri hep böyle takımın yanında olmanızı görmek,takıma desteklerini eksiksiz yapmanız tüm Kocaelispor camiası olarak bizleri son derece mutlu etmiştir.TEŞEKKÜRLER BAŞKANIM.

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 30 Mart 14:21
07

İzmitli - Başkanım sizden razıyız sizi seviyoruz lakin futbolcular ve yönetimden memnun değiliz lütfen takımın başına işi bilen adamlar gelsin verilen paralara yazık günah olmasın..

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 30 Mart 11:32
05

Ümit Yazıcıoğlu - Tahir başkanım, Kocaelispor bu kentin gururudur.

Lütfen kurumsallık sağlayalım ve liyakata önem verelim.

Yanıtla . 8Beğen . 4Beğenme 30 Mart 11:09
04

Ünal 41 - Başkana bu yakışır artık işi bilen bir başkana takımı verip menejerleri kulübe sokmayıp takımı siyasilerden uzak tutup desteklemesini istiyorum

Yanıtla . 7Beğen . 3Beğenme 30 Mart 00:56
03

Körfezli Taksici - Teşekkürler başkanlm iyiki varsln bu konuşmanlz kocaelispor taraftarl olarak banada çok iyi geldi taklma güvenim arttl

Yanıtla . 4Beğen . 3Beğenme 29 Mart 23:59
01

. - Başkan lütfen Göztepe ye prim verde çok gol atmasınlar

Yanıtla . 13Beğen . 8Beğenme 29 Mart 23:21
06

Ks41 - @. 01 nolu yoruma cevabı: Burası PTT ligi kimin kimi yeneceği hiç belli olmaz yeğenim sen artık hangi takımlıysan Kocaelispor size zamanında bayabi atmış anlaşılan hala çıkaramamışsınız..

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 30 Mart 11:31
Diğer 7 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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