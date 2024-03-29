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Altın Kiraz’da nefes kesen finalli kapanış

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Çarşamba akşamı iftardan sonra İzmit merkezde Kontrat İnşaat’ın sahibi, sporsever dostumuz Hicri Uluçay Ağabeyle buluşup Süleyman Durak, Metin Tuncay ve Yüksel Ateş birlikte Körfez ilçenin yolunu tuttuk.

Hayrettin Albayrak
Hayrettin Albayrak Tüm Haberleri
Altın Kiraz’da nefes kesen finalli kapanış mask
Altın Kiraz’da nefes kesen finalli kapanış
Altın Kiraz’da nefes kesen finalli kapanış
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Rotamız yaklaşık bir aydır devam eden Altın Kiraz Dostluk Turnuvası’nın finali için Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri’ydi. Tesise vardığımızda Metin Özkan futbol akademisi ile Körfez İlçesi Birlik minik takımlarının gösteri maçı vardı. Hemen sonrasında Kocaelisporlu eski şöhretler ile protokol arasında gösteri maçı oynandı. Büyük ilgi ve dikkatle takip ettik maçı. 

Altın Kiraz’da nefes kesen finalli kapanış

ŞÖHRETLERDEN ŞOV

Baturman, İbriç, Zeki Kaya,  Ramis Soydaş, Tuncay Akgün, Fevzi Açıkgöz, Murat Vatansever, Bayram Oral, Cem Sinan Virgül ve Osman Çakır oradaydı. Hani yaş geçer ama klas geçmez derler ya eski günlere gittik.  Özellikle Baturman büyüledi bizi. Kocaelispor başkanı Recep Durul gençlere taç çıkartan performans gösterdi, Vahit Eryılmaz şov, Yüksel Ateş sol ayağıyla resital yaptı, Şenol Çiçek perdeyi açan golü attı, Şemsettin Yıldırım’ın golü tam şapka çıkartılacak güzellikteydi. Engin Korukır program için Antalya’dan kalkıp geldi, ayaklarındaki rahatsızlıktan dolayı oynamadı, kenardan taktikler verdi.

Altın Kiraz’da nefes kesen finalli kapanış

İLK YARIDA BÜYÜK ŞOK

Hepimiz heyecanla finali bekliyorduk. Engin Öztonga yönetiminde son şampiyon Eti Grup ile Ümit Kahya liderliğindeki ISG Plus karşı karşıya gelecekti. Eti Grup kağıt üzerinde favori gösterilse de, işinin çok kolay olmayacağını söyleniyordu. Nitekim ISG Plus maçın ilk yarısında futbolun tüm temel doğrularını yerine getirerek devreyi 2-0 önde geçti. İkinci yarının başında falan fark bire inmezse Eti Grup bu maçı zor çevirir diye düşünüyorduk. İkinci yarı adeta golle başladı, skor 2-1 oldu. Hemen ardından da 2-2’ye geldi. Eti Grup havasın bulmuştu, üçüncü için yükleniyordu.

Altın Kiraz’da nefes kesen finalli kapanış

MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Tam o sırada gole giden adamı düşüren Melih Öztorun kırmızı kart gördü.  Ne olacak, nasıl olacak derken, Eti Grup bir kişi eksik kalmasına rağmen golleri sıraladı. Mücadele 5-2 bitti. Eti Grup 2-0’dan muhteşem bir geri dönüş yaptı, hem de 2-2’den sonra bir kişi eksik. İSG Plus elinden geleni yaptı ama karşısında çok daha klas, inanmış bir rakip vardı. İlk yarı kalecileri skorda belirleyici oldu ama ikinci yarı o da yetmedi. Sonuç olarak Ecevit Eti’nin takımı iki yıl üst üste şampiyonluğa ulaşarak turnuvada bir ilke imza attı.  Tempolu, sıkı bir maçtı, hakem Birtan Yavuz zorluk derecesi yüksek maçı iyi yönetti.

Altın Kiraz’da nefes kesen finalli kapanış

METİN ÖZKAN’I KUTLUYORUM

 Zaman zaman sertlik ve gerginlik olsa da olumsuz bir görüntü yaşanmadı. İki takım da alkışı hak etti. Tribünlerin tamamen dolduğu bilgisini de ekleyeyim. Her yıl büyük heyecana sahne olan, kentin patentli tek futbol turnuvası olan Altın Kiraz’ın 12’cisi de geride kaldı. Finalin ardından kupa ve madalya töreni yapıldı. Başta tertip komitesi başkanı Metin Özkan ile koordinatör Mithat Atalay olmak üzere organizasyonda tüm emeği geçenleri kutluyorum. 00.30 gibi bitti maç. Eve gelişimiz 02.00’yi falan bulundu. Sizin anlayacağınız iftarda başlayan programımız sahurda bitti.

Altın Kiraz’da nefes kesen finalli kapanış

# kocaelispor, HER, Körfez

29 Mar 2024 - 22:23 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hayrettin Albayrak

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