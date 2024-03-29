Hodri Meydan iftarına yoğun ilgi

MORAL DEPOLANDI



Antikkapı Restorant’ta yapılan iftar organizasyonuna Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ak Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Akademi Başkanı Rafet Kırgız, Kocaelisporlu mevcut ve eski yöneticiler, teknik heyet ve futbolcularda katıldı. Taraftarın büyük ilgi gösterdiği iftar organizasyonunda Göztepe maçı öncesinde takıma güven ve moral aşılandı. Kocaelispor taraftarı takımlarının her zaman yanında olacağını bir kez daha güçlü bir şekilde gösterdi. Dernek iftara katılım sağlayan protokole ve tüm misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.