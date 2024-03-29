Hodri Meydan iftarına yoğun ilgi

MORAL DEPOLANDI
Antikkapı Restorant’ta yapılan iftar organizasyonuna Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ak Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Akademi Başkanı Rafet Kırgız, Kocaelisporlu mevcut ve eski yöneticiler, teknik heyet ve futbolcularda katıldı. Taraftarın büyük ilgi gösterdiği iftar organizasyonunda Göztepe maçı öncesinde takıma güven ve moral aşılandı. Kocaelispor taraftarı takımlarının her zaman yanında olacağını bir kez daha güçlü bir şekilde gösterdi. Dernek iftara katılım sağlayan protokole ve tüm misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
?❤️1925?❤️ - 1 gol Romulo Cardozo atar
1 gol Yalçın Kayan atar.
Fazla üzmeden İzmire döneriz, rahat olun
Nuri - Başkana soraydınız ne olucak bu cezali taraftarin hali gelsek girebilecezmi stada
Surbic - Tahir başkan Kocaelispor için elinden geleni yapıyor dahası futbolculara kaldı yani...
. - Gülümse izmit
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.