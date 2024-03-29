Cinayetin ardından bu mesajı paylaştı

Gölcük Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Gölcük Otogarı'nda meydana gelen olayda Osman Ç. aralarında husumet olduğu öğrenilen Muzaffer Ece’yi başından vurarak öldürdü. Olayın arından kaçan Osman Ç. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Osman Ç. sorgulanmak üzere emniyete götürülürken sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı.
“MUZAFFER’İ ÖLDÜRDÜM, ELVEDA HAYAT”
Osman Ç.’nin cinayet saatinden hemen önce, “Sıra bende koçum bakalım karanlıkta da fedailik devam eder mi. Toplama malzeme ürünü” yazdığı görüldü. Muzaffer Ece’yi öldürdükten sonra olay yerinden uzaklaşan Osman Ç. aracı ile kaçtığı dakikalarda sosyal medya hesabından, “Muzaffer’i öldürdüm elveda hayat” paylaşımı yaptığı belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.