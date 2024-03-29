“Kent kart cihazlarının geri vermediği parayı nasıl alabilirim”

Kent kart dolum cihazlarının paralarını yuttuğunu söyleyen vatandaşlar, “Kartımızda para bittiğinde en yakın noktaya gidip para yüklüyoruz. Ama bazen cihaz paramızı yutuyor ve kartımızı doldurmuyor. Burada zaman zaman mağdur oluyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi’nin cihazın para yutması halinde ne yapacağımızı gösteren bir açıklamayı cihazlara yapıştırmasını istiyoruz. Çünkü bazen evimize gitmek için son paramızı cihaza kaptırdığımız da oluyor. Paramızı geri almak için ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çok mağdur oluyoruz. Bu duruma bir çare bulunmasını istiyoruz” dedi.