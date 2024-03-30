Sürücünün dengesini kaybettiği motosiklet devrildi: 1 yaralı

Kaza, Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Yağmur İ’nin dengesini kaybetmesi neticesinde 41 AST 249 plakalı motosiklet devrildi. Meydana gelen kazada motosiklette yolcu olarak bulunan E.D. kafasını yere çarptı. Çarpmanın etkisiyle E.D. hafif şekilde yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından E.D’yi hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.