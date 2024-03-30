Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
30 Mar 2024 - 00:45- Perde Arkası G:

Medar’da doçentlik kutlaması

ABONE OL Google News Sayfamız

 ‘’Sağlığınız El Üstünde” felsefesi ile 24 yıldır nitelikli sağlık hizmeti sunma yolunda emin adımlarla ilerleyen Medar Hastanesi Gölcük Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında akademik yönde güçlenmeye devam ediyor.

Medar’da doçentlik kutlaması mask
Medar’da doçentlik kutlaması
Medar’da doçentlik kutlaması
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Medar Hastanesi Gölcük Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü hekimlerinden Dr. Bertan Akar doçentlik unvanını almaya hak kazanarak, kadın hastalıkları kadrosunun gücüne güç kattı. Medar Hastanesi Genel Müdürü Dr. Göksel Ensari, Doç. Dr. Bertan Akar’ı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.  Doç. Dr. Bertan Akar, Medar Hastanesi Gölcük’te 1 yıldır Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlığının yanında Tüp Bebek ve İnfertilite uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Medar’da doçentlik kutlaması

DOÇ. DR. BERTAN AKAR KİMDİR?

1977 Adana doğumlu olan ilk ve orta öğrenimini Adana’da tamamlayan Bertan Akar, tıp eğitimini 1996-2002 yılları arasında Atatürk Üniversitesi’nde tamamladı. Mecburi hizmet kapsamında 2003-2007 yılları arasında pratisyen hekim olarak Niğde’de görev yaptı. 2008-2013 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak görev alan Akar, 2013-2015 yılları arasında Tunceli Devlet Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum, 2015-2020 yılları arasında Kocaeli VM Medikal Park Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, 2016-2019 tarihlerinde ise İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Yardımcı Doçent olarak akademik kadroda yer almıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Dr. Bertan Akar’ın yurtdışı ve yurt içinde yayınlanmış olan çok sayıda bilimsel makalesi mevcuttur.

# Kocaeli, Gölcük, hizmet, park, kadın

30 Mar 2024 - 00:45 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.334.915 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TESİS ŞEFİ ARANIYOR

Köseköy de kurulmakta olan H.Beton Tesisi için aşağıdaki niteliklerde TESİS ŞEFİ aranıyor. *İnşaat Mühendisi veya Mimar Mühendis *veya Jeoloji Mühe...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 30.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ERDEM DOĞRAMA ELEMANLAR ARIYOR

Maaş+ Sgk+ Servis+ Yemek    Servisimiz Bekirdere-Yeşilova-Kandıra sapağı güzergâhından geçmektedir. BAY ELEMAN alınacaktır Fabrikamızda palet, sand...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza, askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 20....

GÜNAYDIN VİNÇ PERSONELLER ARIYOR

Günaydın Vinç Hizmetlerine; *Bakım onarım işlerinde YARDIMCI PERSONELLER, *Yıkama ve çevre düzeni yapabilecek PERSONELLER, *ELEKTRİK VE MEKANİK UST...

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Hozar, seçilmiş muhtar olmak istiyor mask
Hozar, seçilmiş muhtar olmak istiyor
Medar’da doçentlik kutlaması mask
Medar’da doçentlik kutlaması
“Kent kart cihazlarının geri vermediği parayı nasıl alabilirim” mask
“Kent kart cihazlarının geri vermediği parayı nasıl alabilirim”
Akçakoca sakinlerinden Tutuş’a teşekkür mask
Akçakoca sakinlerinden Tutuş’a teşekkür
Seçmen kağıtlarında büyük tehlike mask
Seçmen kağıtlarında büyük tehlike
Şahin Asker, Dumlupınar sakinlerinin desteğini istiyor mask
Şahin Asker, Dumlupınar sakinlerinin desteğini istiyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL