Medar’da doçentlik kutlaması

Medar Hastanesi Gölcük Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü hekimlerinden Dr. Bertan Akar doçentlik unvanını almaya hak kazanarak, kadın hastalıkları kadrosunun gücüne güç kattı. Medar Hastanesi Genel Müdürü Dr. Göksel Ensari, Doç. Dr. Bertan Akar’ı kutlayarak, başarılarının devamını diledi. Doç. Dr. Bertan Akar, Medar Hastanesi Gölcük’te 1 yıldır Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlığının yanında Tüp Bebek ve İnfertilite uzmanı olarak görev yapmaktadır.

DOÇ. DR. BERTAN AKAR KİMDİR?

1977 Adana doğumlu olan ilk ve orta öğrenimini Adana’da tamamlayan Bertan Akar, tıp eğitimini 1996-2002 yılları arasında Atatürk Üniversitesi’nde tamamladı. Mecburi hizmet kapsamında 2003-2007 yılları arasında pratisyen hekim olarak Niğde’de görev yaptı. 2008-2013 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak görev alan Akar, 2013-2015 yılları arasında Tunceli Devlet Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum, 2015-2020 yılları arasında Kocaeli VM Medikal Park Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, 2016-2019 tarihlerinde ise İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Yardımcı Doçent olarak akademik kadroda yer almıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Dr. Bertan Akar’ın yurtdışı ve yurt içinde yayınlanmış olan çok sayıda bilimsel makalesi mevcuttur.