Hozar, seçilmiş muhtar olmak istiyor

Bunun için muhtar adaylığını ilan eden ve çalışmalarını aralıksız sürdüren Hozar, tüm mahalle sakinlerinden destek istiyor. Yaklaşık 8 aydan bu yana vekil muhtar olarak görevi yürüten emekli ve 3 çocuk babası Hozar, 55 yıldır yaşadığı mahallesine hizmet etmek ve sorunlarını çözmek istiyor.
SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ
Mahalledeki sorunların bir bölümü vekil muhtarlık döneminde çözdüğünü söyleyen Hozar, “Örneğin mahallemizde rögarların daha nizami bir hale getirilmesi, D-100 üzerindeki çukurun kapatılması, mahallemizde yer alan molozların kaldırılması ve mahalleye ulaşımı sağlayan otobüsün daha verimli bir şekilde hizmet vermesi çözdüğümüz sorunlardan bazıları. Şimdi seçilmiş muhtar olarak kalan sorunları çözmek istiyorum. Mahallemizde çözüm bekleyen sorunlarımız arasında ulaşımın daha kapsamlı ele alınması, spor alanları noktasında sıkıntılarımız var. Mahallemize imar konusunda 2 kat veriliyor, bunun değişmesi için çalışacağız. Daha pek çok çözülmeye bekleyen sıkıntımız var ama sözü aldık, 31 Mart’ı kazanan taraf olarak geçmemiz halinde halktan biri olarak sorunları çözeceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
42evlerrs - Öncelikle seçilmesi halinde görevinde başarılar dilerim cami sokağını asfaltlama ve elektrik tellerinin yer altına alınarak modern ışıklandırmalar yapılmalı.
Yılmaz. - HAYIRLISI OLUR İNŞALAH.AHMET.
Yaşar Doğan. Muhtar - Hayırlı olsun Ahmet kardeşim.
Sadi Kavak - tamam inşallah.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.