Hozar, seçilmiş muhtar olmak istiyor

Bunun için muhtar adaylığını ilan eden ve çalışmalarını aralıksız sürdüren Hozar, tüm mahalle sakinlerinden destek istiyor. Yaklaşık 8 aydan bu yana vekil muhtar olarak görevi yürüten emekli ve 3 çocuk babası Hozar, 55 yıldır yaşadığı mahallesine hizmet etmek ve sorunlarını çözmek istiyor.

SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ

Mahalledeki sorunların bir bölümü vekil muhtarlık döneminde çözdüğünü söyleyen Hozar, “Örneğin mahallemizde rögarların daha nizami bir hale getirilmesi, D-100 üzerindeki çukurun kapatılması, mahallemizde yer alan molozların kaldırılması ve mahalleye ulaşımı sağlayan otobüsün daha verimli bir şekilde hizmet vermesi çözdüğümüz sorunlardan bazıları. Şimdi seçilmiş muhtar olarak kalan sorunları çözmek istiyorum. Mahallemizde çözüm bekleyen sorunlarımız arasında ulaşımın daha kapsamlı ele alınması, spor alanları noktasında sıkıntılarımız var. Mahallemize imar konusunda 2 kat veriliyor, bunun değişmesi için çalışacağız. Daha pek çok çözülmeye bekleyen sıkıntımız var ama sözü aldık, 31 Mart’ı kazanan taraf olarak geçmemiz halinde halktan biri olarak sorunları çözeceğiz” dedi.