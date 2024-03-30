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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
30 Mar 2024 - 01:40- Perde Arkası G:

Hozar, seçilmiş muhtar olmak istiyor

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2019 yerel seçimlerinde İzmit Körfez Mahallesi muhtarlığına seçilen Oğuz Bayraktar’ın kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmesi üzerine birinci sıra aza olarak muhtarlık görevini devralan Ahmet Hozar, seçilmiş muhtar olarak görevine devam etmek istiyor.

Hozar, seçilmiş muhtar olmak istiyor mask
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Bunun için muhtar adaylığını ilan eden ve çalışmalarını aralıksız sürdüren Hozar, tüm mahalle sakinlerinden destek istiyor. Yaklaşık 8 aydan bu yana vekil muhtar olarak görevi yürüten emekli ve 3 çocuk babası Hozar, 55 yıldır yaşadığı mahallesine hizmet etmek ve sorunlarını çözmek istiyor.

SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ

Mahalledeki sorunların bir bölümü vekil muhtarlık döneminde çözdüğünü söyleyen Hozar, “Örneğin mahallemizde rögarların daha nizami bir hale getirilmesi, D-100 üzerindeki çukurun kapatılması, mahallemizde yer alan molozların kaldırılması ve mahalleye ulaşımı sağlayan otobüsün daha verimli bir şekilde hizmet vermesi çözdüğümüz sorunlardan bazıları. Şimdi seçilmiş muhtar olarak kalan sorunları çözmek istiyorum.  Mahallemizde çözüm bekleyen sorunlarımız arasında ulaşımın daha kapsamlı ele alınması, spor alanları noktasında sıkıntılarımız var. Mahallemize imar konusunda 2 kat veriliyor, bunun değişmesi için çalışacağız. Daha pek çok çözülmeye bekleyen sıkıntımız var ama sözü aldık, 31 Mart’ı kazanan taraf olarak geçmemiz halinde halktan biri olarak sorunları çözeceğiz” dedi.

# VAR, hizmet, Muhtar

30 Mar 2024 - 01:40 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

42evlerrs - Öncelikle seçilmesi halinde görevinde başarılar dilerim cami sokağını asfaltlama ve elektrik tellerinin yer altına alınarak modern ışıklandırmalar yapılmalı.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 31 Mart 08:40
02

Sadi Kavak - @Yaşar Doğan. Muhtar 01 nolu yoruma cevabı: tamam inşallah.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 30 Mart 14:10
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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