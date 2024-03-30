Barbaros konutlarının yüzde 77’si tamam

ZAMANINDAN ÖNCE TESLİM EDECEK

Kocaeli’de sanayi kaynaklı ilk kentsel dönüşüm projesi olan Barbaros Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin büyük bölümü tamamlandı. Yanıcı ve parlayıcı madde üreten Tüpraş, Aygaz gibi büyük firmaların içinde kalan Körfez Barbaros Mahallesi için uzun yıllardır gündeme getirilen kentsel dönüşüm projesi geçtiğimiz yıl başladı. Büyükşehir, tüm hak sahipleri ile görüşerek anlaştı. Ev isteyen vatandaşlar için Derince Yenikent’te bulunan rezerv alanda 534 konut ve 40 iş yerinin inşaatı başladı. Aralık ayında tamamlanması beklenen projenin yüzde 77’si bitti. Firma en geç ağustosta evleri sahiplerine teslim etmek istiyor.

ÇALIŞMALARI HIZLA İLERLETTİ

Büyükşehir 132 parsel, 80 bina, 204’ü bağımsız bölüm ve 111’i ticarethane olmak üzere toplam 315 bağımsız bölümü bulunan Barbaros Mahallesi’nde 313 hak sahibi ile anlaşma sağlamıştı. Ardından TOKİ’nin Derince Yenikent’te bulunan rezerv alanda 534 konut, 1 cami ve 40 iş yeri yapmak için açtığı ihaleyi MS Mega ve Mega Aslan Yapı ortaklığı aldı. İhaleyi kazanan firma çalışmalara hızla başladı ve beklenmeyen bir performans ile çalışmaların yüzde 77’sini tamamladı.

İNCE İŞÇİLİK BİTTİ

Barbaros konutlarında resmi teslim tarihi aralık ayı olmasına rağmen ihaleyi alan firma çalışmaları erken bitirmek istiyor. Haziran ayında geçici kabul süreci için TOKİ’ye başvurmayı hedefleyen firma, ağustos ayında evleri hak sahiplerine teslim etmek için hazırlık yapıyor. Şu anda evlerin büyük bölümünde ince işçilik dahil tüm çalışma bitti. Elektrik trafosunun dahi geldiği alanda firma altyapı çalışmalarını başlattı. Altyapı çalışması da tamamlandıktan sonra çevre düzenlemesi yapılacak.