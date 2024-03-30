26 parti Kocaeli’de seçim yarışına girecek, Türkiye yarın sandık başına gidecek.. Adaylardan son vaatler

Kocaeli’de Büyükşehir ve 12 ilçe belediye başkanlığı için toplam 26 parti ilimizde aday gösterdi. 13 belediye başkanlığı koltuğu için aday olan 214 isim en yüksek oyu alabilmenin gayretini gösterecek.

GEBZE’YE 19, ADAY İZMİT’E 17 ÇIKTI

En fazla belediye başkan adayı Gebze ve sonrasında İzmit için gösterildi. Gebze’de ikisi bağımsız 19 isim yarışacak. 17 adayın yarışacağı İzmit’te 16 siyasi parti aday gösterirken bir bağımsız aday var.

9 PARTİ 13 YERDE DE YARIŞA GİRİYOR

Büyükşehir ve 12 ilçede belediye başkanlığı için tüm yerlerde aday gösteren parti sayısı 9 oldu.

AK Parti ile birlikte DSP, Yeniden Refah Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Hüda Par, DEVA Partisi ile Saadet Partisi, 13 belediye başkanlığının tümü için aday çıkarttı.

BİRER EKSİKLE YOLA DEVAM EDENLER

Demokrat Parti İzmit’te, İYİ Parti Başiskele’de, CHP de Gebze’de aday göstermedi ve bir eksikle 12 aday çıkartan partiler oldu. SOL Parti, Türkiye Komünist Hareketi, Gelecek Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Milli Yol Partisi ise sadece birer belediye başkanlığında yarışacak.

16 SEYYAR SANDIK KURULACAK

Kocaeli’de 12 ilçede toplam 1 milyon 533 bin 85 kişi sandık başına gitme hakkına sahip. Seçmenler toplam 4 bin 713 sandık noktasında oy kullanacak. Belirlenen sandıkların 16’sı seyyar sandık, 10’u ise cezaevlerinde olacak. Seyyar sandıklarda yatağa bağımlı engelliler, hastalar ve yaşlılar oy kullanabilecek.

Yarın oylar atılıp, saat 17.00’den itibaren sandıklar açıldıktan sonra büyük koşturmanın sonuçları da alınacak. Kim gülecek, kim üzülecek ortaya çıkacak. Demokrasi şöleninin kazananının kim olacağını yine halk belirleyecek.

Tüm pusulalar tek zarfa konacak

Oy kullanmaya giden vatandaşlar, görevlilerden üç farklı pusula, mühür ve zarfı alarak kabine girecek. Büyükşehir için beyaz, ilçe belediye başkanları için mavi, belediye meclisi üyeleri için de sarı renkli pusulalara mühür basılacak. Muhtar adaylarının pusulaları ise kabinlerde yer alacak. Katlanacak üç pusula ile muhtar adayının pusulası tek zarfın içine konularak sandığa atılacak.

15 bağımsız aday yarışacak

31 Mart seçimlerinde siyasi partiler adına yarışacak isimlerin yanı sıra 15 bağımsız aday da belediye başkanlığına aday oldu.

Dilovası ve Kartepe’de hiç bağımsız aday yok. Büyükşehir, Çayırova, Gebze ve Körfez’de ikişer bağımsız aday çıktı.

BBELEDİYE BAŞKANLIĞINA BAĞIMSIZ ADAY OLANLAR

Fevzi Kemal Torun Bağımsız Büyükşehir

İsmail Tunahan Bağımsız Büyükşehir

Hüseyin Ayaz Bağımsız Başiskele

Erçin Erdoğan Bağımsız-Çayırova

Yusuf Emre Cüre Bağımsız-Çayırova

Kadir Gedikli Bağımsız-Darıca

Sefa Mollaoğlu Bağımsız- Derince

Erol Bozkır Bağımsız-Gebze

Muhammet Tuluk Bağımsız-Gebze

Serkan Garipoğlu Bağımsız-Gölcük

Mustafa Can Bağımsız-İzmit

Cengiz Kan Bağımsız-Kandıra

Hasan Özbaş Bağımsız- Karamürsel

Mehmet Aydın Mutlu Bağımsız-Körfez

Zeki Karakaya Bağımsız-Körfez

334 meclis üyesi seçilecek

Yarın yapılacak yerel seçimlerde büyükşehir ve ilçe belediye başkanlığının yanında, belediye meclisi seçimleri de ayrı önem taşıyor. Zira, siyasi partilerin tümü fazla sayıda üyeyi meclise sokarak, belediye başkanına daha rahat bir çalışma ortamı sağlamanın planlarını yapıyor.

BÜYÜKŞEHİR’E 84 ÜYE

Kocaeli’de 12 ilçede toplam 334 belediye meclisi üyesi belirlenecek. Bu üyeler arasından 71 üye de Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gidecek. 13 belediye başkanıyla birlikte Büyükşehir Meclisi bu dönem 84 kişiden oluşacak.

İzmit ve Gebze’den 33, Başiskele, Çayırova, Darıca, Derince, Gölcük, Kartepe ve Körfez’de 28, Kandıra ve Karamürsel’de 25, Dilovası’nda 22 üye seçilecek. Meclis üyeliği seçiminde belediye başkanı seçilen partinin listesinde kontenjanda olan isimler direkt meclis üyesi olacak.

KOCAELİ’DE İLÇE İLÇE SANDIK VE SEÇMEN SAYISI

İlçe Sandık Sayısı Seçmen Sayısı

Başiskele 263 85.212

Çayırova 319 108.849

Darıca 493 165.400

Derince 337 111.093

Dilovası 111 36.694

Gebze 875 295.617

Gölcük 405 133.193

İzmit 868 277.958

Kandıra 172 39.164

Karamürsel 152 46.243

Kartepe 319 103.031

Körfez 399 130.631

Toplam 4.713 1.533.085

Kaynak: Haber Merkezi