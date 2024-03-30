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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
30 Mar 2024 - 02:05- Gündem G:

26 parti Kocaeli’de seçim yarışına girecek, Türkiye yarın sandık başına gidecek.. Adaylardan son vaatler

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Yerel seçimlerle ilgili partiler ve adaylar yoğun, yorucu bir koşturmanın sonuna geldi. Bugün son ziyaretler yapılacak, vaatler aktarılacak. Saat 18.00 itibariyle de seçim yasakları başlayacak. Partileri için koşturan ekipler sonra afişleri, pankartları parti bayraklarını temizleme yarışına girişecek. Yarın ise sandık vatandaşın önüne gelecek, son sözü vatandaş söyleyecek.

26 parti Kocaeli’de seçim yarışına girecek, Türkiye yarın sandık başına gidecek.. Adaylardan son vaatler mask
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Kocaeli’de Büyükşehir ve 12 ilçe belediye başkanlığı için toplam 26 parti ilimizde aday gösterdi. 13 belediye başkanlığı koltuğu için aday olan 214 isim en yüksek oyu alabilmenin gayretini gösterecek.

GEBZE’YE 19, ADAY İZMİT’E 17 ÇIKTI

En fazla belediye başkan adayı Gebze ve sonrasında İzmit için gösterildi. Gebze’de ikisi bağımsız 19 isim yarışacak. 17 adayın yarışacağı İzmit’te 16 siyasi parti aday gösterirken bir bağımsız aday var.

9 PARTİ 13 YERDE DE YARIŞA GİRİYOR

Büyükşehir ve 12 ilçede belediye başkanlığı için tüm yerlerde aday gösteren parti sayısı 9 oldu.

AK Parti ile birlikte DSP, Yeniden Refah Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Hüda Par, DEVA Partisi ile Saadet Partisi, 13 belediye başkanlığının tümü için aday çıkarttı.

BİRER EKSİKLE YOLA DEVAM EDENLER

Demokrat Parti İzmit’te, İYİ Parti Başiskele’de, CHP de Gebze’de aday göstermedi ve bir eksikle 12 aday çıkartan partiler oldu. SOL Parti, Türkiye Komünist Hareketi, Gelecek Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Milli Yol Partisi ise sadece birer belediye başkanlığında yarışacak.

16 SEYYAR SANDIK KURULACAK

Kocaeli’de 12 ilçede toplam 1 milyon 533 bin 85 kişi sandık başına gitme hakkına sahip. Seçmenler toplam 4 bin 713 sandık noktasında oy kullanacak. Belirlenen sandıkların 16’sı seyyar sandık, 10’u ise cezaevlerinde olacak. Seyyar sandıklarda yatağa bağımlı engelliler, hastalar ve yaşlılar oy kullanabilecek.

Yarın oylar atılıp, saat 17.00’den itibaren sandıklar açıldıktan sonra büyük koşturmanın sonuçları da alınacak. Kim gülecek, kim üzülecek ortaya çıkacak. Demokrasi şöleninin kazananının kim olacağını yine halk belirleyecek.

 

 

 Tüm pusulalar tek zarfa konacak

 

Oy kullanmaya giden vatandaşlar, görevlilerden üç farklı pusula, mühür ve zarfı alarak kabine girecek. Büyükşehir için beyaz, ilçe belediye başkanları için mavi, belediye meclisi üyeleri için de sarı renkli pusulalara mühür basılacak. Muhtar adaylarının pusulaları ise kabinlerde yer alacak. Katlanacak üç pusula ile muhtar adayının pusulası tek zarfın içine konularak sandığa atılacak.

 

 

15 bağımsız aday yarışacak

 

31 Mart seçimlerinde siyasi partiler adına yarışacak isimlerin yanı sıra 15 bağımsız aday da belediye başkanlığına aday oldu.

Dilovası ve Kartepe’de hiç bağımsız aday yok. Büyükşehir, Çayırova, Gebze ve Körfez’de ikişer bağımsız aday çıktı.

 

 

BBELEDİYE BAŞKANLIĞINA BAĞIMSIZ ADAY OLANLAR

 

Fevzi Kemal Torun       Bağımsız Büyükşehir

İsmail Tunahan              Bağımsız Büyükşehir

Hüseyin Ayaz                Bağımsız Başiskele

Erçin Erdoğan                Bağımsız-Çayırova

Yusuf Emre Cüre           Bağımsız-Çayırova

Kadir Gedikli                 Bağımsız-Darıca

Sefa Mollaoğlu               Bağımsız- Derince

Erol Bozkır                    Bağımsız-Gebze

Muhammet Tuluk           Bağımsız-Gebze

Serkan Garipoğlu           Bağımsız-Gölcük

Mustafa Can                  Bağımsız-İzmit

Cengiz Kan                    Bağımsız-Kandıra

Hasan Özbaş                  Bağımsız- Karamürsel

Mehmet Aydın Mutlu     Bağımsız-Körfez

Zeki Karakaya                Bağımsız-Körfez

 

  

334 meclis üyesi seçilecek

 

Yarın yapılacak yerel seçimlerde büyükşehir ve ilçe belediye başkanlığının yanında, belediye meclisi seçimleri de ayrı önem taşıyor. Zira, siyasi partilerin tümü fazla sayıda üyeyi meclise sokarak, belediye başkanına daha rahat bir çalışma ortamı sağlamanın planlarını yapıyor.

BÜYÜKŞEHİR’E 84 ÜYE

Kocaeli’de 12 ilçede toplam 334 belediye meclisi üyesi belirlenecek. Bu üyeler arasından 71 üye de Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gidecek. 13 belediye başkanıyla birlikte Büyükşehir Meclisi bu dönem 84 kişiden oluşacak.

İzmit ve Gebze’den 33, Başiskele, Çayırova, Darıca, Derince, Gölcük, Kartepe ve Körfez’de 28, Kandıra ve Karamürsel’de 25, Dilovası’nda 22 üye seçilecek. Meclis üyeliği seçiminde belediye başkanı seçilen partinin listesinde kontenjanda olan isimler direkt meclis üyesi olacak.

 

 

 

KOCAELİ’DE İLÇE İLÇE SANDIK VE SEÇMEN SAYISI

 

İlçe               Sandık Sayısı          Seçmen Sayısı

Başiskele              263                      85.212

Çayırova              319                      108.849

Darıca                  493                       165.400

Derince                337                      111.093

Dilovası               111                      36.694

Gebze                   875                      295.617

Gölcük                 405                      133.193

İzmit                    868                      277.958

Kandıra                172                      39.164

Karamürsel          152                      46.243

Kartepe                319                      103.031

Körfez                  399                      130.631

 

Toplam               4.713                    1.533.085

 

 

Kaynak: Haber Merkezi

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30 Mar 2024 - 02:05 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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