26 parti Kocaeli’de seçim yarışına girecek, Türkiye yarın sandık başına gidecek.. Adaylardan son vaatler

Kocaeli’de Büyükşehir ve 12 ilçe belediye başkanlığı için toplam 26 parti ilimizde aday gösterdi. 13 belediye başkanlığı koltuğu için aday olan 214 isim en yüksek oyu alabilmenin gayretini gösterecek.
GEBZE’YE 19, ADAY İZMİT’E 17 ÇIKTI
En fazla belediye başkan adayı Gebze ve sonrasında İzmit için gösterildi. Gebze’de ikisi bağımsız 19 isim yarışacak. 17 adayın yarışacağı İzmit’te 16 siyasi parti aday gösterirken bir bağımsız aday var.
9 PARTİ 13 YERDE DE YARIŞA GİRİYOR
Büyükşehir ve 12 ilçede belediye başkanlığı için tüm yerlerde aday gösteren parti sayısı 9 oldu.
AK Parti ile birlikte DSP, Yeniden Refah Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Hüda Par, DEVA Partisi ile Saadet Partisi, 13 belediye başkanlığının tümü için aday çıkarttı.
BİRER EKSİKLE YOLA DEVAM EDENLER
Demokrat Parti İzmit’te, İYİ Parti Başiskele’de, CHP de Gebze’de aday göstermedi ve bir eksikle 12 aday çıkartan partiler oldu. SOL Parti, Türkiye Komünist Hareketi, Gelecek Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Milli Yol Partisi ise sadece birer belediye başkanlığında yarışacak.
16 SEYYAR SANDIK KURULACAK
Kocaeli’de 12 ilçede toplam 1 milyon 533 bin 85 kişi sandık başına gitme hakkına sahip. Seçmenler toplam 4 bin 713 sandık noktasında oy kullanacak. Belirlenen sandıkların 16’sı seyyar sandık, 10’u ise cezaevlerinde olacak. Seyyar sandıklarda yatağa bağımlı engelliler, hastalar ve yaşlılar oy kullanabilecek.
Yarın oylar atılıp, saat 17.00’den itibaren sandıklar açıldıktan sonra büyük koşturmanın sonuçları da alınacak. Kim gülecek, kim üzülecek ortaya çıkacak. Demokrasi şöleninin kazananının kim olacağını yine halk belirleyecek.
Tüm pusulalar tek zarfa konacak
Oy kullanmaya giden vatandaşlar, görevlilerden üç farklı pusula, mühür ve zarfı alarak kabine girecek. Büyükşehir için beyaz, ilçe belediye başkanları için mavi, belediye meclisi üyeleri için de sarı renkli pusulalara mühür basılacak. Muhtar adaylarının pusulaları ise kabinlerde yer alacak. Katlanacak üç pusula ile muhtar adayının pusulası tek zarfın içine konularak sandığa atılacak.
15 bağımsız aday yarışacak
31 Mart seçimlerinde siyasi partiler adına yarışacak isimlerin yanı sıra 15 bağımsız aday da belediye başkanlığına aday oldu.
Dilovası ve Kartepe’de hiç bağımsız aday yok. Büyükşehir, Çayırova, Gebze ve Körfez’de ikişer bağımsız aday çıktı.
BBELEDİYE BAŞKANLIĞINA BAĞIMSIZ ADAY OLANLAR
Fevzi Kemal Torun Bağımsız Büyükşehir
İsmail Tunahan Bağımsız Büyükşehir
Hüseyin Ayaz Bağımsız Başiskele
Erçin Erdoğan Bağımsız-Çayırova
Yusuf Emre Cüre Bağımsız-Çayırova
Kadir Gedikli Bağımsız-Darıca
Sefa Mollaoğlu Bağımsız- Derince
Erol Bozkır Bağımsız-Gebze
Muhammet Tuluk Bağımsız-Gebze
Serkan Garipoğlu Bağımsız-Gölcük
Mustafa Can Bağımsız-İzmit
Cengiz Kan Bağımsız-Kandıra
Hasan Özbaş Bağımsız- Karamürsel
Mehmet Aydın Mutlu Bağımsız-Körfez
Zeki Karakaya Bağımsız-Körfez
334 meclis üyesi seçilecek
Yarın yapılacak yerel seçimlerde büyükşehir ve ilçe belediye başkanlığının yanında, belediye meclisi seçimleri de ayrı önem taşıyor. Zira, siyasi partilerin tümü fazla sayıda üyeyi meclise sokarak, belediye başkanına daha rahat bir çalışma ortamı sağlamanın planlarını yapıyor.
BÜYÜKŞEHİR’E 84 ÜYE
Kocaeli’de 12 ilçede toplam 334 belediye meclisi üyesi belirlenecek. Bu üyeler arasından 71 üye de Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gidecek. 13 belediye başkanıyla birlikte Büyükşehir Meclisi bu dönem 84 kişiden oluşacak.
İzmit ve Gebze’den 33, Başiskele, Çayırova, Darıca, Derince, Gölcük, Kartepe ve Körfez’de 28, Kandıra ve Karamürsel’de 25, Dilovası’nda 22 üye seçilecek. Meclis üyeliği seçiminde belediye başkanı seçilen partinin listesinde kontenjanda olan isimler direkt meclis üyesi olacak.
KOCAELİ’DE İLÇE İLÇE SANDIK VE SEÇMEN SAYISI
İlçe Sandık Sayısı Seçmen Sayısı
Başiskele 263 85.212
Çayırova 319 108.849
Darıca 493 165.400
Derince 337 111.093
Dilovası 111 36.694
Gebze 875 295.617
Gölcük 405 133.193
İzmit 868 277.958
Kandıra 172 39.164
Karamürsel 152 46.243
Kartepe 319 103.031
Körfez 399 130.631
Toplam 4.713 1.533.085
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.